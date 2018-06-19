Строительство паркинга возле терминала "D" в аэропорту "Борисполь" будет завершено в августе

Работы по завершению строительства паркинга возле терминала "D" Международного аэропорта "Борисполь" (Киев) подрядчик ООО "НАН" (Харьков) планирует завершить в августе 2018 года, сообщил первый заместитель гендиректора аэропорта Евгений Дыхне в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

"Подрядчик рассчитывает завершить работы в августе. Это будет первая очередь паркинга более чем на 1 тыс. паркомест", - сказал он в кулуарах форума, посвыщенного вопросам кибербезопасности в Киеве во вторник.

Он также отметил, что на реализацию этого проекта на данном этапе работ аэропорт выделил 440 млн грн.

"Далее будем рассматривать по эффективности этих паркомест, насколько в ближайшей перспективе нужно продолжать вторую очередь паркинга, потому что количество паркомест проектом заложено с большим запасом", - добавил он.

Как сообщалось, в августе 2015 года аэропорт в судебном порядке расторг договор с ОАО "Строительное управление №813" из-за некачественного выполнения строительных работ по проекту паркинга. Аэропорту удалось отсудить у генподрядчика долг и пеню на общую сумму почти 95 млн грн.

В июне 2017 года стало известно, что "Борисполь" определил победителя открытых торгов на закупку работ по строительству многоуровневого паркинга, по итогам трех раундов тендерного аукциона преимущество было предоставлено ООО "НАН", которое обязалось осуществить строительство в течение 12 месяцев с момента подписания договора в отличие от 17 месяцев, предложенных другими участниками. К июню 2018 года предусматривались работы по строительству первой очереди на 1 тыс. мест. Достройка второй очереди парковочного комплекса предусматривала срок до конца 2018 года.

В марте 2018 года П.Рябикин заявил, что аэропорт может подать в суд на подрядчика по причине отсутствия работ.