Дипломатія

15:15 03.07.2024

Кулеба привітав нового главу МЗС Єгипту з призначенням на посаду, сподівається на спільну роботу з розвитку українсько-єгипетських відносин

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Кулеба привітав нового главу МЗС Єгипту з призначенням на посаду, сподівається на спільну роботу з розвитку українсько-єгипетських відносин

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба привітав Бадра Абделатті (Badr Abdelatty) з призначенням на посаду міністра закордонних справ Єгипту, сподівається на спільну роботу з розвитку українсько-єгипетських відносин і торгівлі, а також на просування Формули миру.

"Вітаю Бадра Абделатті з призначенням на посаду міністра закордонних справ Єгипту. Сподіваюся на спільну роботу з розвитку українсько-єгипетських відносин і торгівлі, а також на просування Формули миру як шляху до справедливого і міцного миру в Україні", - написав Кулеба в соцмережі Х.

Абделатті з 2022 року був послом Єгипту в Бельгії та Люксембурзі, а також у Європейському Союзі.

Раніше міністр закордонних справ Єгипту Самех Шукрі пішов у відставку. Він був головним дипломатом країни з 2014 року.

Теги: #кулеба #єгипет

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