Дипломатія

13:31 11.06.2024

Кулеба: Шлях до відновлення України розпочинається з ППО, чим менше руйнувань, тим менше потрібно відновлювати

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Кулеба: Шлях до відновлення України розпочинається з ППО, чим менше руйнувань, тим менше потрібно відновлювати

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав п'ять пріоритетних напрямів роботи з міжнародними партнерами для відновлення і розвитку України.

"Короткострокова потреба зрозуміла, і наш президент говорив про це, канцлер ФРН і президентка Єврокомісії - підтримка нашої енергетичної системи, тому що наближається зима, і ми маємо її пережити", - сказав він на панельній сесії "Об'єднані в обороні. Об'єднані в оновленні. Сильніші разом" на полях конференції з відновлення України в Берліні у вівторок.

Говорячи про довгострокові потреби, Кулеба заявив, що їх не потрібно відкладати, і "є п'ять кроків, які потрібно постійно робити".

"Шлях до відновлення України розпочинається з протиповітряної оборони. Тому що чим менше руйнувань, тим менше потрібно відновлювати. Тому, будь ласка, візьміть приклад Німеччини і докладіть максимум зусиль для того, щоб доставити в Україну додаткові системи ППО якомога швидше", - зазначив він.

Другий крок, за словами міністра, - це інвестиції. Кулеба закликав бізнес не очікувати закінчення війни, щоб інвестувати в Україну.

"Починайте працювати вже зараз. Знайдіть проєкт. Подивіться на суспільство. Подивіться на бізнес, з яким ви хочете працювати. Розробіть свої бізнес-плани, щоб у будь-який момент бути готовими до інвестування", - наголосив глава МЗС.

Третім напрямом він назвав макрофінансову допомогу з боку Єврокомісії та партнерів, а четвертим - членство України в Європейському Союзі.

"Це дуже ефективний інструмент відновлення", - сказав Кулеба.

П'ятий крок, на думку міністра, - це рішення щодо використання російських заморожених активів в інтересах України, щоб Росія заплатила за скоєне.

"Ми маємо бути амбітними. Ми маємо бути сміливими. Ми маємо знайти рішення, щоб Росія заплатила, заплатила в реальному житті реальними грошима. Це п'ять шляхів до відновлення. Ми рухаємося кожним із них, але нам потрібно робити це швидше", - наголосив Кулеба.

Крім цього, він закликав іноземні уряди інвестувати в Україну та українські компанії, а також запровадити програми для власних бізнесів, які сприятимуть їхній роботі в Україні навіть під час війни.

Теги: #партнери #кулеба #відновлення

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