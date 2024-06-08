Дипломатія

14:02 08.06.2024

Вільнюс виділить 300 тис. євро на реконструкцію Дніпровського національного театру ім. Т. Шевченка

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Вільнюс виділить 300 тис. євро на реконструкцію Дніпровського національного театру ім. Т. Шевченка

Вільнюс виділить 300 тис. євро на реконструкцію Дніпровського національного театру ім. Тараса Шевченка, за підсумками якої театр стане сучасним інклюзивним мистецьким простором із можливостями для проведення виставок, концертів, майстер-класів, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"300 тис євро для Дніпровського національного театру ім. Тараса Шевченка. Таку суму виділить Вільнюс на реконструкцію. Кошти з Фонду допомоги Україні", - написав він у Телеграм-каналі в п'ятницю.

Лисак повідомив, що гроші підуть на відновлення великого машинного залу, який нині не експлуатується. "Утім, його планується перетворити на справжній мистецький хаб. Для проведення виставок, концертів, майстер-класів. Там же створять надійне та комфортне укриття для містян", - додав Лисак.

За його словами, під час реконструкції передбачено демонтаж усього застарілого. "Для безбар'єрності простору - облаштування додаткового входу. А ще - сцени. Капітальний ремонт, встановлення вентиляції".

"Дякую міжнародним партнерам за підтримку регіону. Меру столиці Литви Валдасу Бенкунскасу за таке рішення. І Мінкульту за просування цієї важливої ініціативи", - резюмував Лисак.

Джерело: https://t.me/dnipropetrovskaODA/13544

 

Теги: #вільнюс #театр

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