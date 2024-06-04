Японія може відкрити свій ринок для українського м'яса птиці

Японія розглядає можливість відкриття ринків Азії для української аграрної продукції, зокрема для курячого м'яса, повідомив посол Японії в Україні Мацуда Кунінорі на зустрічі з виконувачем обов'язків міністра аграрної політики та продовольства Тарасом Висоцьким.

«Посол Мацуда Кунінорі повідомив, що японська сторона підтвердила участь своєї делегації на Міжнародній конференції з відновлення України (Ukraine Recovery Conference - URC2024), яка відбудеться 11-12 червня 2024 року в Берліні. Японія організовує круглий стіл, присвячений українсько-японському співробітництву в агросекторі", - зазначила пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

В.о. міністра, зі свого боку, подякував Японії за системну підтримку України та зазначив, що відкриття азійських ринків для українських агротоварів - важливий крок для розвитку двосторонніх відносин і бізнесу.

Джерело: https://t.me/mapfu2022/3337