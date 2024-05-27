Дипломатія

14:11 27.05.2024

Німеччина виділяє 60 млн євро на гуманітарну допомогу Україні - Бербок

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Німеччина виділяє 60 млн євро на гуманітарну допомогу Україні - Бербок

Німеччина має намір виділити ще 60 мільйонів євро для гуманітарної допомоги Україні, особливо для східних областей, заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

Про це вона сказала перед зустріччю зі своїми колегами з ЄС у Брюсселі в понеділок.

"Подальша гуманітарна допомога. Як федеральний уряд, ми виділяємо ще 60 мільйонів євро, особливо для сходу України. Тому що на сході України, як і раніше, всього не вистачає", - сказала вона.

Бербок наголосила, що українці страждають під російською терористичною окупацією вже понад два з половиною роки, і Німеччина намагається продовжувати доставляти гуманітарну допомогу на схід України разом із міжнародними партнерами.

Також вона вказала, що російський терор конкретно націлений на людей і на нормальне життя в Україні.

"Наша повна підтримка в цей час ще більш важлива. Ми хочемо миру, і для забезпечення миру Україні потрібна підтримка у всіх її вимірах", - заявила Бербок.

Теги: #німеччина #гуманітарна_допомога

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