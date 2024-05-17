Дипломатія

18:41 17.05.2024

У Хорватії почав роботу новообраний парламент, спікером обрано Гордана Яндроковича, який підтримує Україну

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У Хорватії почав роботу новообраний парламент, спікером обрано Гордана Яндроковича, який підтримує Україну

У Хорватії відбулось перше засідання обраного на виборах 17 квітня парламенту. Спікером обрано Гордана Яндроковича, за його кандидатуру проголосували 144 з 151 депутатів, повідомляє хорватське видання «Jutarnji list». Гондар Яндрокович представляє партію ХДС (Хорватська демократична співдружність) і став спікером хорватського парламенту втретє.

«Отримати довіру в третій раз на виконання обов'язків Хорватського парламенту – це надзвичайна честь. Ми живемо в небезпечний історичний період: війна в Україні та на Близькому Сході, ми не можемо уникнути того факту, що сусідство також є потенційним джерелом нестабільності, ми стикаємося з викликами кліматичних змін, порушеннями в глобальних ланцюгах постачання», – сказав Яндрокович.

Після кількатижневих переговорів в парламенті було сформовано коаліцію, до якої увійшли партії ХДС та Вітчизняний рух. Прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович повідомив, що допрацьовується програма діяльності нового уряду.

На початку повномасштабного російського вторгнення в Україну, парламент та уряд Хорватії висловили підтримку Україні, надання їй статусу країни-кандидата на членство в ЄС і надання економічної підтримки.

Джерела:

https://www.jutarnji.hr/vijesti/hrvatska/plenkovic-komentirao-nove-ministre-susnjara-sam-tek-upoznao-ppd-pitao-sam-ga-vidjet-cemo-15461328

https://www.jutarnji.hr/vijesti/hrvatska/konstituiran-novi-sabor-stigli-kolinda-i-mesic-milanovica-nema-sest-zastupnika-glasalo-protiv-jandrokovica-evo-tko-su-oni-15461154

www.jutarnji.hr (https://www.jutarnji.hr/vijesti/hrvatska/plenkovic-komentirao-nove-ministre-susnjara-sam-tek-upoznao-ppd-pitao-sam-ga-vidjet-cemo-15461328)

Теги: #парламент #хдс #пленкович #яндрокович #вітчизняний_рух #хорватія #спікер

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