Дипломатія

20:45 07.05.2024

У Києві відбулася координаційна зустріч між посольством Італії, офісом AICS та італійськими гуманітарними організаціями

1 хв читати
У Києві відбулася координаційна зустріч між посольством Італії, офісом AICS та італійськими гуманітарними організаціями

У Києві відбулася координаційна зустріч між посольством Італії, новим офісом AICS (Італійська агенція співробітництва в галузі розвитку) в Києві та двадцятьма вісьмома італійськими громадськими організаціями, що працюють у країні.

Як повідомляє посольство Італії в Україні, це стало чудовою нагодою для обміну передовим досвідом та моніторингу рівня реалізації важливих проєктів, що здійснюються в рамках Ініціативи невідкладної допомоги з підтримки постраждалого населення України, яка профінансована Італійською агенцією співробітництва на суму 46,5 млн. євро.

Італійські громадські організації працюють в Україні в різних сферах: реабілітація поранених, психологічна підтримка, тренінги для тих, хто мешкає поблизу замінованих територій, правова допомога внутрішньо переміщеним особам, очищення води, розподіл питної води, продуктів харчування та засобів гігієни, підготовка укриттів до зими. Крім цих нагальних ініціатив, існують також проєкти, спрямовані на підтримку українських шкіл у збереженні та відновленні навчання в класах, а також на організацію літніх центрів для дітей.

«На зустрічі також було обговорено умови безпеки для захисту працівників в умовах, які залишаються критично складними», - зазначили в посольстві.

Теги: #італія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:56 07.05.2024
У Києві відбулася координаційна зустріч між посольством Італії, офісом AICS та італійськими гуманітарними організаціями

У Києві відбулася координаційна зустріч між посольством Італії, офісом AICS та італійськими гуманітарними організаціями

21:47 03.05.2024
Мелоні підтвердила прихильність Італії організації у Швейцарії Глобального саміту миру в Україні

Мелоні підтвердила прихильність Італії організації у Швейцарії Глобального саміту миру в Україні

10:57 02.05.2024
У посольстві Італії відбулася церемонія передачі трьох автомобілів швидкої допомоги для Харкова та Києва асоціацією "La Memoria Viva"

У посольстві Італії відбулася церемонія передачі трьох автомобілів швидкої допомоги для Харкова та Києва асоціацією "La Memoria Viva"

19:19 01.05.2024
У посольстві Італії відбулася церемонія передання трьох автомобілів швидкої допомоги для Харкова та Києва асоціацією La Memoria Viva

У посольстві Італії відбулася церемонія передання трьох автомобілів швидкої допомоги для Харкова та Києва асоціацією La Memoria Viva

06:34 29.04.2024
Італія готова підтримати санкції проти російського ЗПГ

Італія готова підтримати санкції проти російського ЗПГ

06:31 29.04.2024
Мелоні висуне свою кандидатуру на виборах до Європарламенту

Мелоні висуне свою кандидатуру на виборах до Європарламенту

05:25 13.04.2024
Помер італійський модельєр Роберто Каваллі

Помер італійський модельєр Роберто Каваллі

20:04 12.04.2024
Кулеба обговорив із главою МЗС Італії пошук систем ППО для України

Кулеба обговорив із главою МЗС Італії пошук систем ППО для України

01:26 10.04.2024
Чотири людини загинули внаслідок вибуху на італійській ГЕС у Баргі

Чотири людини загинули внаслідок вибуху на італійській ГЕС у Баргі

19:00 02.04.2024
Посол Італії: для Путіна України не існує, він категорично заперечує національну ідентичність українців

Посол Італії: для Путіна України не існує, він категорично заперечує національну ідентичність українців

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський прибув до Литви для участі в саміті Тримор'я та підписання нової двосторонньої безпекової угоди

ОСТАННЄ

Посли ЄС розглянуть План для України, необхідний для Ukraine Facility, 8 травня

Заступник посла Іспанії та заступник міністра довкілля України обговорили співпрацю для поширення інформації про екоцид в Україні

Передача 16-ї партії гуманітарної допомоги з Індії в Україну

Албанія планує найближчим часом відкрити посольство в Києві

У Брюсселі презентували міжнародну платформу бізнесу та громадськості Ukraine Facility Platform

Юні спортсмени проєкту Olympic Dreams отримали дзюдогі від Всеяпонської федерації дзюдо за участі посла Японії в Україні

Кондратюк: Пакистан розгляне участь у Саміті миру у Швейцарії

Кулеба і глава МЗС Вірменії обговорили розвиток безпекової ситуації в Україні та на Південному Кавказі

Балануцу звільнено з посади посла України в Кувейті - указ

Посольство України в Словаччині передасть ДСНС чотири підводні дрони для гуманітарного розмінування

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА