Юні спортсмени проєкту Olympic Dreams отримали дзюдогі від Всеяпонської федерації дзюдо за участі посла Японії в Україні

6 березня у Києві відбулася урочиста церемонія передачі дзюдогі - комплектів одягу для заняття дзюдо - учасникам проєкту міжнародних спортивних таборів Olympic Dreams від All Japan Judo Federation за участі Надзвичайного та Повноважного Посла Японії в Україні Мацуди Кунінорі.

"Українські молоді спортсмени – не лише обличчя нації, а й втілення сили, відданості та волі до перемоги. Японія пишається підтримкою талановитих спортсменів з постраждалих регіонів України, бо саме в їхніх досягненнях акумулюється справжня сила волі та відповідальності перед майбутнім. Ми стоїмо поруч з українською молоддю, підтримуючи її відвагу та завзяття в боротьбі за свої мрії, навіть у найважчі часи війни", – зазначив Надзвичайний та Повноважний Посол Японії в Україні Мацуда Кунінорі.

На урочистому заході були присутні віцепрезидент Федерації дзюдо України, державний тренер штатної збірної команди України з дзюдо Михайло Руденко, член НОК України в Київській області, заслужений тренер України з дзюдо Карен Балаян, майстер спорту України міжнародного класу з дзюдо, заслужений тренер України з дзюдо Олександра Старкова та CEO проєкту Olympic Dreams, співзасновниця благодійного фонду "Майбутнє – дітям" Олександра Новікова.

"Наш проєкт Olympic Dreams існує від самого початку повномасштабного вторгнення. За цей час нашій команді вдалося організувати спортивні табори з різних видів спорту в Ізраїлі, Греції, на Кіпрі, в Іспанії, Словаччині та Японії. Для наших юних спортсменів важливо відчувати підтримку з боку іноземних друзів, які не залишились осторонь та продовжують активно допомагати. Ми щиро дякуємо Всеяпонській федерації дзюдо та особисто пану Послу за величезний вклад у збереження українського олімпійського резерву", – зазначила СЕО проєкту Олександра Новікова.

Проєкт міжнародних спортивних таборів Olympic Dreams реалізується благодійним фондом "Майбутнє – дітям" за ініціативи мецената фонду Анатолія Бойко. Проєкт направлений на розвиток дзюдо, футболу, гандболу, фехтування, художньої гімнастики, тхеквондо, карате та інших олімпійських видів спорту.