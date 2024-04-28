Посольство України в Словаччині передасть ДСНС чотири підводні дрони для гуманітарного розмінування

Посольство України в Словаччині придбало 4 підводних дрони Chasing M2 Pro Max (з дальністю дії 200 метрів) для Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), повідомляє Міністерство закордонних справ у телеграм-каналі.

Зазначається, що дипломатичне представництво планує найближчим часом передати дрони ДСНС для виконання завдань із підводного гуманітарного розмінування.

"Завдяки цьому обладнанню вдасться знешкодити більше вибухонебезпечних предметів, а відтак - врятувати більше життів і прискорити процес відновлення українських водних територій", - наголосили в дипмісії.

Посольство України окремо висловило щиру подяку Уряду Словаччини, зокрема Міністерству закордонних та європейських справ Словацької Республіки, та Словацькій агенції з міжнародного співробітництва у сфері розвитку SlovakAid за фінансову допомогу в придбанні підводних дронів.

Джерело: https://t.me/Ukraine_MFA/2123