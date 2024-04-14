Дипломатія

11:14 14.04.2024

Україна рішуче засуджує масовану повітряну атаку Ірану на Ізраїль - МЗС

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Україна рішуче засуджує масовану повітряну атаку Ірану на Ізраїль - МЗС

Україна рішуче засуджує масовану повітряну атаку Ірану на Ізраїль і вважає дії Ірану неприйнятними, йдеться в заяві Міністерства закордонних справ України.

"Україна рішуче засуджує масовану повітряну атаку Ірану на Ізраїль. Неприйнятні дії Ірану загрожують подальшою серйозною ескалацією на Близькому Сході. Необхідно докласти всіх зусиль, щоб не допустити переростання протистояння в більш масштабний регіональний конфлікт", - ідеться в повідомленні МЗС у неділю.

Наголошується, що "атака також демонструє, чому вкрай важливо, щоб усі сили вільного світу були консолідовані для захисту глобальних кордонів демократії".

Теги: #ізраїль #іран #мзс_україни

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