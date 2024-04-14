Блінкен має намір найближчим часом обговорити із союзниками ситуацію у зв'язку з ударами Ірану по Ізраїлю

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що планує найближчим часом провести консультації з союзниками з питань, що стосуються атак Ірану на Ізраїль.

"Найближчими годинами і днями я консультуватимуся із союзниками і партнерами в регіоні і по всьому світу", - йдеться в поширеній Держдепом США заяві Блінкена.

Він засудив дії Тегерана і сказав, що Сполучені Штати "продовжать підтримувати оборону Ізраїлю, і, як ясно дав зрозуміти президент (Джо Байден - ІФ-У), ми будемо захищати персонал США".

Раніше повідомлялося, що Іран завдав по Ізраїлю численних повітряних ударів у відповідь на нещодавній авіаудар по іранському консульству в Дамаску.

Представник Армії оборони Ізраїлю Даніель Хагарі повідомив, що близько 99% із приблизно 300 повітряних об'єктів, випущених Іраном по Ізраїлю за ніч, були перехоплені ізраїльськими засобами ППО.