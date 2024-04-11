Зеленський прибув до Литви для участі в саміті Тримор'я та підписання нової двосторонньої безпекової угоди

Президент України Володимир Зеленський прибув у четвер з робочим візитом до Литовської Республіки для участі в саміті Тримор'я та підписання нової двосторонньої безпекової угоди.

"Прибув до Литви для участі в саміті Тримор'я та для перемовин із главами держав-партнерів. Заплановані важливі зустрічі та підписання нової двосторонньої безпекової угоди", - повідомив Зеленський у телеграм-каналі.

Як наголосив президент, "головне зараз - зробити все для зміцнення нашої ППО, забезпечення нагальних потреб Сил оборони України, а також консолідації міжнародної підтримки, щоб ми могли подолати російський терор".

"Російське зло - це загроза не лише для України, а й для кожного народу, що межує з Росією, та всіх, хто цінує міжнародне право", - зазначив він.