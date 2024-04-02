Дипломатія

15:43 02.04.2024

Посол Корнійчук подякував меру Тель-Авіва за підтримку проукраїнських акцій

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Посол Корнійчук подякував меру Тель-Авіва за підтримку проукраїнських акцій

Україна вдячна меру м.Тель-Авів Рону Хульдаіьза сприяння у проведенні акцій на підтримку України. Про це заявив посол України в Державі Ізраїль Євген Корнійчук під час зустрічі з очільником муніципалітету.

"Посол подякував пану Хульдаі за його підтримку та сприяння у проведені українських акцій в Тель-Авіві. Посол зазначив що український та ізраїльський народи традиційно підтримують одне одного , і зараз – у часи війни, яка відбувається як в Україні так і в Ізраїлі – розуміють одне одного", - повідомляється на сторінці Посольства у соцмережі Facebook.

У свою чергу Рон Хульдаі відзначив, що Тель-Авів та Київ це міста, в яких продовжує вирувати життя незважаючи ні на що.

"Посол передав запрошення пану меру відвідати Київ та на власні очі переконатись у стійкості та відвазі українського народу, який героїчно протистоїть російській агресії", - зазначили у Посольстві.

Теги: #ізраїль #корнійчук

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