Дипломатія

18:30 25.03.2024

Болгарія до 1 квітня призупинить прийом документів на короткострокові візи

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Прийом документів на короткострокові візи Болгарії буде припинено з 22 березня до 1 квітня, повідомляє компанія-оператор візових центрів VFS Global.

"Просимо вас звернути увагу, що з 22 березня до 1 квітня візові центри Болгарії, за розпорядженням консультаційного відділу посольства, призупиняють прийом на короткострокові візи (Тип С)", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Болгарія і Румунія з 1 квітня частково приєднуються до Шенгенської зони і починають видавати іноземцям шенгенські візи, за якими в країни Шенгену можна буде в'їхати повітряним і морським шляхом.

Рішення щодо в'їзду з візами цих країн через сухопутні кордони Євросоюзу буде ухвалено пізніше.

Теги: #болгарія

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