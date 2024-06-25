Вітрова енергетика здатна частково компенсувати втрачені енергетичні потужності, але...

Андрій Конеченков, голова правління Української вітроенергетичної аcоціації

20 червня 2024 року росія здійснила черговий масований обстріл енергетичних об’єктів України. Це одразу призвело до збільшення тривалості обмежень постачання електроенергії, як для підприємств, так і для домогосподарств. Енергетична інфраструктура України свідомо знищується росією з метою нанесення максимальної шкоди економіці та підриву настроїв населення напередодні чергового опалювального сезону. Держава має діяти рішуче й зробити все можливе, щоб забезпечити максимальний притік інвестицій в Україну від внутрішніх та зовнішніх інвесторів.

Втрачені 10 ГВт потужностей традиційної енергетики необхідно компенсувати новими потужностями розподіленої генерації. І тут корисними та ефективними стануть 4 ГВт вітроенергетичних проєктів, які ВЖЕ готові до реалізації. Водночас, статус цих проєктів досі не змінився з "готових до будівництва" на "в процесі будівництва" через низку факторів, які все ще перешкоджають цьому.

Одними із найвагоміших з них є відсутність страхування від воєнних ризиків, а також досі не погашена заборгованість на ринку електроенергії. Недоплату в розмірі 40% інвестори з ВДЕ мають і за 2022 рік, і за 5 місяців поточного року. Очевидно, що без фінансового ресурсу будувати нові потужності неможливо. До того ж, існуючі інвестори, які вже вклали в українську економіку власні кошти, стурбовані потенційною загрозою подальшого погіршення бізнес-середовища та ринкових умов (зокрема, через можливе скасування ПСО для НЕК "Укренерго" щодо забезпечення фінансової підтримки підприємств ВДЕ з тарифу на передачу системного оператора), а тому також виявляють обережність з точки зору подальшого інвестування. Тим паче, що ліквідацію ПСО для "Укренерго" не підтримав один з ключових інвесторів України – ЄБРР. Вищезгадані фактори також стримують й інших потенційних міжнародних інвесторів вести діяльність на українському ринку.

Результатом цього вже є втрачений час

Наприкінці цього місяця очікується, що Секретаріат Енергетичного Співтовариства під керівництвом Артура Лорковські збере всіх учасників ринку ВДЕ України та інших дотичних стейкхолдерів для презентації своєї дорожньої карти із врегулювання наявних ринкових викликів. УВЕА висловлює сподівання, що запропоновані на презентації рішення сприятимуть нормалізації ринкового стану та його подальшого розвитку й стосуватимуться, зокрема, впровадження аукціонів, ефективних інструментів страхування від воєнних ризиків, а також заходів для покращення платоспроможності "Укренерго" та "Енергоатома", щоб, зокрема, використати цей ресурс для фізичного запуску будівництва якомога більшої кількості проєктів ВДЕ та маневрової генерації у короткостроковій перспективі.

Вкотре звертаємо увагу на ті загрози, які несе за собою рішення про скасування ПСО для "Укренерго" і висловлюємо сподівання, що думка бізнесу буде почута, а відповідне рішення – не прийняте.