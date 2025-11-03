Справедливі пільги: вітрова енергетика заслуговує на місце в податковій політиці України

Андрій Конеченков, Голова Правління Української вітронергетичної асоціації

На тлі нової хвилі російських атак, держава цілком логічно прагне підтримати тих, хто інвестує у відновлення енергетичної стійкості України. Так, нещодавно стало відомо, що у Верховній Раді розглядають продовження пільг на ввезення енергообладнання ще на рік - про це заявив голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, пояснивши, що «ворог не залишає нам іншого варіанту». Втім, цього разу важливо приділити увагу усім енергогенеруючим технологіям. Раніше вітрове обладнання - на відміну від сонячних панелей, акумуляторів чи генераторів - було виключене зі списку пільгових позицій, що звільнялись від ПДВ на імпорт. Ця нерівність створила регуляторну дискримінацію, яка викликала негативну реакцію у національних і міжнародних інвесторів.

Втім, наприкінці вересня 2025 року, завдяки спільній роботі галузі та Комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКГ, у Парламенті були зареєстровані законопроєкти №14089 і №14090, що повертають код УКТЗЕД для звільнення від ПДВ імпорту вітрових турбін та комплектуючих. Це не просто технічне оновлення - це сигнал, що Україна готова підтримувати всі ВДЕ технології на рівних умовах, як це вже є в деяких країнах Європи та світу.

Як це працює в Європі та світі

Деякі країни вже давно використовують податкові пільги як інструмент енергетичного переходу. І хоча в багатьох країнах вітрове обладнання входить до ширшої категорії ВДЕ-технологій, а більшість податкових стимулів традиційно орієнтовані на сонячні панелі для домогосподарств, є й приклади, коли вітрова енергетика виокремлюється в окрему пільгову категорію.

Так, після виходу з ЄС, Уряд Великої Британії запровадив на 5 років (до 2027 року) 0% ПДВ на встановлення енергоощадних технологій, окремо відзначивши вітрові турбіни та допоміжне обладнання. «…встановлення водяних і вітрових турбін також підпадатиме під нульову ставку ПДВ», - йшлось у відповідному повідомленні. Рішення було закріплене у The Value Added Tax (Installation of Energy-Saving Materials) Order 2022. Спочатку нульова ставка застосовувалася в Англії, Шотландії та в Уельсі. Пізніше, з 1 травня 2023 року, завдяки Віндзорській рамковій угоді з ЄС, вона була також поширена на Північну Ірландію.

Напередодні 2023 року Уряд Албанії також оголошував про намір звільнити імпорт вітрового обладнання від ПДВ, що стало реакцією держави, залежної від ГЕС, на енергетичну кризу пов’язану зі значною посухою у 2021-2022 роках, яка призвела до рекордного імпорту електроенергії за високими цінами. Прийнятий згодом Закон № 24/2023 створив рамку для цього. Але наразі дана пільга ще не повністю імплементована через потребу у прийнятті вторинного законодавства.

Туреччина пропонує інший підхід. Там податкові пільги для ВДЕ-обладнання надаються через Інвестиційну стимуляційну систему (Investment Incentive System). Коли відповідний проєкт отримує інвестиційний сертифікат, на нього поширюються, зокрема: звільнення від ПДВ на придбання (включно з імпортом) машин і обладнання для проєкту; звільнення від митних платежів на імпорт відповідних машин та обладнання; додаткові інструменти (зниження податку на прибуток, підтримка відсоткових ставок, соцвнесків тощо), залежно від регіону/категорії інвестиції. Ці норми поширюються і на вітроенергетичні проєкти (турбіни, лопаті, генератори, інше устаткування) - за умови, що проєкт оформлено як «eligible investment project».

Є також приклади країн в Європі, де діє не нульова ставка ПДВ, а знижена.

В Італії, наприклад, стандартна ставка ПДВ встановлена на рівні 22%. Але для доставки (імпорту) і монтажу установок відновлюваної енергії, зокрема й вітрової, застосовується знижена ставка ПДВ в 10%.

У Португалії ж стандартна ставка ПДВ становить 23%, але особливий режим передбачає ставку ПДВ на рівні 6% для придбання, доставки (імпорту), монтажу, обслуговування та ремонту пристроїв, машин й іншого обладнання, призначеного «винятково або переважно для використання сонячної, вітрової, геотермальної та інших альтернативних форм енергії». Більше того, ця знижена ставка діяла в країні з 2019 року на тимчасовій основі. Однак у 2025 році парламент розглядає законопроєкт (Bill No 66/XVII/1), який пропонує зробити цю пільгу постійною нормою Податкового кодексу Португалії.

Загалом, правову основу для прийняття податкових пільг на рівні країн-членів ЄС створила Директива (ЄС) 2022/542 від 5 квітня 2022 року, яка дозволяє їм застосовувати знижену або нульову ставку ПДВ на товари та послуги, що відповідають, зокрема, екологічним цілям ЄС та Зеленій Угоді ЄС. Тобто Директива надала право своїм країнам-членам самостійно визначати, яким саме ВДЕ-технологіям надається така податкова пільга і в якому розмірі. Деякі уряди користуються нормами цієї Директиви трактуючи ВДЕ-обладнання і енергоефективні технології як “товар суспільного інтересу”.

Поза Європою також є цікаві приклади.

Китай, найбільший у світі виробник і споживач вітроенергетичного обладнання, поєднує внутрішню підтримку виробників з податковими стимулами для імпорту високотехнологічних компонентів. Згідно з чинними правилами Міністерства фінансів КНР, обладнання, що використовується для виробництва електроенергії з вітру, може бути звільнене від імпортного ПДВ та мит, якщо воно не виготовляється в Китаї. Це положення поширюється на ключові вузли - генератори, лопаті, перетворювачі та системи керування. Окрім звільнення від імпортних мит і ПДВ для технологічних компонентів, Китай застосовує ще одну унікальну форму стимулювання - часткове повернення податку на додану вартість (VAT rebate) для виробників вітрової енергії. Відповідно до податкової політики згаданого міністерства, компанії, що виробляють електроенергію з енергії вітру, мають право на повернення 50% ПДВ, сплаченого з продажів електроенергії. Це фактично зменшує удвічі податкове навантаження на галузь, підвищуючи рентабельність і пришвидшуючи окупність проєктів.

Колумбія - один із найпоказовіших прикладів комплексної податкової підтримки “зеленої” енергетики. Закон №1715 від 2014 року (із подальшими оновленнями) прямо звільняє від сплати ПДВ та імпортного мита обладнання, матеріали й комплектуючі, що використовуються для проєктів у сфері ВДЕ, включно з вітровими турбінами. Механізм діє автоматично: після підтвердження цільового призначення обладнання інвестор отримує податкове звільнення. Це дозволило знизити вартість вітроенергетичних проєктів на 10-15% і сприяло залученню приватного капіталу.

Рівні умови для всіх «зелених» технологій в Україні

Світовий досвід показує: податкові стимули для відновлюваної енергетики - це не привілей, а необхідний інструмент прискорення енергетичного переходу. Кожен відсоток зниження податкового навантаження на обладнання ВДЕ прискорює реалізацію проєктів і підвищує їхню привабливість для інвесторів.

Вітрова енергетика - це технологія, яка здатна забезпечити значний обсяг виробництва електроенергії взимку, коли країна переживає пікові навантаження й дефіцит потужностей. Тож звільнення від ПДВ імпорту вітрових турбін і комплектуючих вже в українських реаліях - це стратегічне рішення для зміцнення енергетичної безпеки. Йдеться не лише про включення (повернення) відповідного коду УКТЗЕД для вітрових турбін, а про формування довіри інвесторів до українського ринку та демонстрацію міжнародним партнерам і виробникам, що Україна створює рівні, передбачувані правила гри.