Оновлений сайт “Прихисток” - що змінилося для користувачів

Галина Янченко, народна депутатка, голова ТСК з питань захисту прав інвесторів

Чи пам'ятаєте ви перший день широкомасштабного вторгнення русні? Я дуже добре пам'ятаю цей день. Перше питання, яке крутилося тоді в голові: чим я можу допомогти? Я розуміла, що через війну буде велика хвиля ВПО, які будуть рятуватися від обстрілів, але масштаби хвилі біженців цього разу будуть набагато більші, ніж у 2014-му році. Так виникла ідея створити майданчик, де люди зможуть допомагати один одному. І, силами волонтерів та моєї команди, з'явився сайт «Прихисток».

Це ініціатива, яка допомагає українським переселенцям шукати безкоштовне житло. За час широкомасштабного вторгнення росії сайт «Прихисток» відвідали понад 4 мільйони людей. В перші пікові місяці війни кількість оголошень на сайті про вільне житло сягала 40 тисяч одночасно. І більше 1 мільйона людей змогли знайти на сайті тимчасове житло. Тобто, уявіть масштаби цієї взаємної підтримки, масштаби людяності, яку проявили всі українці. Це просто неймовірно!

За весь цей час ми бачили дуже багато історій людей, які рятувалися від війни, вивозили з окупації свої родини, тікали від обстрілів, ризикували життям та виїжджали, бо на іншому кінці країни їх чекали інші, абсолютно незнайомі раніше українці. Вони відкривали двері своїх домів для того, щоб допомогти тим, хто в біді.

У підсумку сайт став першим та найбільшим в Україні сервісом з пошуку безкоштовного житла для українських біженців. Він і досі виконує цю функцію, і я дуже рада, що наші люди продовжують щодня відгукуватись на прохання про допомогу.

Сьогодні ми продовжуємо розвивати сайт “Прихисток”, робимо його ще більш захищеним, додаємо нові функції для користувачів. Впродовж останніх кількох місяців відбувалося оновлення сайту, і сьогодні я хочу розповісти більше про те, що саме зміниться для користувачів.

Новий кабінет користувача сайту «Прихисток». Тепер в кабінеті користувача можна писати повідомлення і розпочинати чат безпосередньо під оголошенням, не обмінюючись номерами мобільного. Також в кабінеті можна буде створювати підбірка із улюблених варіантів житла, а сам особистий кабінет тепер нагадує звичайний месенджер. В старій версії сайту користувачі мали можливість розмістити тільки текстове оголошення.

Нова більш точна система пошуку на сайті. Тепер працює система автозаповнення при пошуку житла, користувач зможе виставляти радіус в кілька км, для пошуку житла в конкретній громаді чи районі. В старій версії сайту назву населеного пункту треба був писати вручну, пошук був чутливим до граматичних помилок.

Можливість створити підписку на пошук житла у певній локації. Тепер користувачі зможуть створити підписку в кабінеті користувача та налаштувати сповіщення собі на емейл на появу оголошень про житло за обраною локацією.

Також запроваджена більш безпечна двофакторна система аутентифікації для користувачів сайту. Ще одна зміна - на сайті з'явився спеціальний режим, який дозволить використовувати його людям із вадами зору.

Висловлюю подяку Фонду «Східна Європа» та проєкту «Фенікс», які допомогти підтримати сайт «Прихисток» і запровадити ці зміни.

Сьогодні на сайті “Прихисток” більше 7000 актуальних оголошень про безкоштовне житло для біженців. Дякую кожному українцю, який і через 2,5 роки війни продовжує допомагати нашим біженцям і ділиться житлом. Наш народ - неймовірний, я ним пишаюсь. Тільки так, допомагаючи один одному і переможемо.