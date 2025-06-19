Інтерфакс-Україна
Колонки
16:34 19.06.2025

Автор ГАЛИНА ЯНЧЕНКО

Рада ухвалила реформу ДПП - що зміниться для бізнесу

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Рада ухвалила реформу ДПП - що зміниться для бізнесу

Галина Янченко, народний депутат України, голова парламентської ТСК з питань захисту прав інвесторів

 

Реформа ДПП як шанс залучити приватний капітал до відбудови України

Тепер і в моєму депутатському портфелі є законопроект, робота над яким тривала понад 3 роки (!).

Сьогодні парламент ухвалив у другому читанні реформу державно-приватного партнерства (законопроект №7508), яка відкриває нову сторінку для післявоєнної відбудови.

Законопроект готувався так довго, бо мали пройти всі погодження з иофіційним Брюсселем, адже почали процес гармонізації законодавства з європейським - і процес цей виявився довгим і складним. Понад 250 сторінок тексту та зміни до понад 20 законів в Україні, -  тепер закон повністю відповідає європейським директивам про концесії та, відповідно, буде зрозумілим і європейському бізнесу.

Формально інструмент державно-приватного партнерства в Україні існував уже багато років. Але по факту — він майже не працював. На початок 2025 року маємо 200 укладених договорів ДПП. Із них реально реалізується лише 22. Ще 11 — призупинені через війну. А решта — 167 проєктів просто не рухаються взагалі. Це говорить саме за себе: стара модель була громіздка, складна, і просто не давала результату.

Тому ми вирішили її повністю перезавантажити: прибрати зайві погодження, скоротити строки, зробити процес прозорим і зрозумілим для бізнесу. І головне — надати можливість запускати ДПП навіть у тих сферах, які раніше були закритими — зокрема в оборонці.

Ключові зміни

Отже, про що саме ця реформа, декілька ключових змін.

Вперше в історії України проекти ДПП стануть можливими у сфері оборони. І це, на мою думку, одна з ключових “фішок” реформи. А отже, це нові можливості для залучення коштів у таку колись закриту, а сьогодні ключову для України галузь економіки. 

Ми розраховуємо на створення спільних виробництв, особливо там, де держпідприємства мають вільні площі та ресурси. Очікуємо також інвестицій у розробку нових видів озброєння, де інвестори зможуть у майбутньому отримати частку з прибутку або контракти. Це дозволить ефективніше використовувати потенціал державного ОПК, залучити іноземних партнерів і швидше нарощувати наші оборонні спроможності.

З’явиться механізм малих проєктів ДПП вартістю до $5 млн. У них буде спрощена процедура подачі документації. Такі проекти потрібні, в першу чергу, для відбудови соціальної інфраструктури: шкіл, лікарень, вокзалів — швидко та без бюрократії.

Понад 200 шкіл зруйновано вщент, ще понад 1600 пошкоджено. Майже 2 тисячі медичних установ постраждали, а 297 лікарень — знищено повністю. 43 вокзали — зруйновано або втрачено. І це офіційна статистика, яка, на жаль, змінюється щодня в гірший бік. Залучення бізнесу і надання таких обєктів соціальної сфери не тільки для побудови, а в управління бізнесу, пришвидшить відновлення інфраструктури та підвищить якість послуг у соціальні сфері.

Скорочуємо час на підготовку проектів ДПП щонайменше вдвічі, в тому числі, за рахунок того, що вводимо постійно діючі конкурсні комісії для відбору проектів ДПП. А також прибираємо низку інших бюрократичних обмежень.

Імплементуємо європейську Директиву 2014/23/EU про надання концесій. Завдяки чому європейським компаніям також буде простіше взяти участь у конкурсі, бо ми будемо говорити «однією мовою». А отже, очікуємо, що великі інфраструктурі та концесійні проекти стануть ще більш цікавими для європейського бізнесу.

Об’єкти водопостачання, енергетика, ЖКГ, логістика, залізнична інфраструктура та енергетика - у будь-якій галузі в Україні після війни буде потреба у великих інфраструктурних проектах, які можуть бути реалізовані на партнерських з державою засадах.

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Якщо стисло, головна ідея нашої реформи: менше бюрократії - більше участі бізнесу. Це інструмент залучення приватного капіталу у відбудову, яка потребувати колосальних ресурсів. Збитки від війни наразі оцінюються у понад 524 млрд доларів. Тому що, будемо відвертими, лише зусиллями держави на відбудову підуть десятиліття. А бізнес, в партнерстві з державою, зможе надати цьому процесу новий імпульс.

У сучасному світі ДПП — це інструмент швидкого розвитку, який широко застосовується в світі. Саме завдяки цьому механізму Туреччина змогла побудувати понад 20 сучасних лікарень, включно з “містами здоров’я” в Анкарі, Стамбулі, Ізмірі. Ці клініки обслуговують мільйони пацієнтів і стали фундаментом розвитку медичного туризму: кожен третій турист у Туреччині сьогодні приїжджає за медичними послугами. Візьмемо приклад Казахстану, який через ДПП збудував 60% нових лікарень за останні п’ять років. Або Польщу, яка через ДПП розвинула високошвидкісну залізницю. Україна не повинна втрачати цей шанс.

Законопроєкт 7508 — це закон про економічну ефективність, про довіру до бізнесу і про новий підхід до відновлення країни. Саме такі інструменти дозволять нам відбудувати країну не за 100 років, а в найближче десятиліття. І приватний капітал в цьому процесі наш союзник.

Вдячна всій великій команді експертів і урядовців, хто стояв у витоків реформи: Дмитро Турчак, Тарас Бойчук, Ніко Гачечиладзе, Ірина Новікова, Надія Бігун. Дякую за підтримку Прем’єру Денис Шмигаль та Першій віце-прем’єрці Юлії Свириденко.

А також висловлюю свою подяку всім 256 колегам народним депутатам, які підтримали законопроект. А особливо Ігорю Марчуку, Дмитру Наталусі, Сергію Власенку за підтримку і протягом 3,5 років роботи над законопроектом, і в переговорах з офіційним Брюсселем, і цього тижня – у складних домовленостях з фракціями у Верховній Раді.

 

 

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