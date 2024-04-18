Колонки

18:46 18.04.2024

Автор КОСТЯНТИН БОНДАРЄВ

Вибори до Європарламенту: збільшення ваги євроскептиків, але не критично

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Вибори до Європарламенту: збільшення ваги євроскептиків, але не критично

Костянтин Бондарєв, народний депутат України, член Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури

 

Для нашої країни 2024 рік на міжнародній арені обтяжується проведенням виборів у ключових наших союзників, зокрема США та вибори до Європарламенту. Фокус нашої уваги обходять вибори саме до Європейського парламенту, які відбудуться 6-9 червня цього року. Ці вибори будуть надзвичайно важливими, адже вони можуть призвести до значних змін у Європейському Союзі.

Європейський парламент являється законодавчим органом Європейського Союзу, що обирається прямим голосуванням громадянами Європейського Союзу. Спільно з Радою Європейського Союзу і Європейською комісією парламент виконує законодавчі функції в ЄС. До речі саме Європарламент являється єдиною інституцією в ЄС, яка формується шляхом прямих виборів.

Депутати Європейського парламенту обираються громадянами країн ЄС кожні 5 років. Складається з 705 депутатів від усіх країн ЄС. Кількість євродепутатів у кожній країні різна: більш густонаселені країни мають більше депутатів, ніж невеликі, менш населені країни. Євродепутати з різних країн ЄС зі схожими політичними поглядами не створюють окремі групи у своїх країнах, а працюють разом у політичних групах подібно до роботи в національних парламентах.

Для нашої країни важливо розуміти, що саме Європейський парламент ухвалює рішення щодо законів ЄС разом із Радою Європейського Союзу. Він також затверджує бюджет Євросоюзу. Наприклад, нещодавно в березні Європарламент ухвалив резолюцію щодо використання конфіскованих російських активів на відбудову України. Тому важливо, щоб євроцентричні сили зберегли контроль в головному законодавчому органі ЄС.

Протягом останніх років, на тлі ковіду, економічної кризи та війни в Україні,  в Європі популярності набирають популісти та євроскептики. За останні роки популярність євроскептиків значно зросла. За прогнозами вони можуть отримати чверть місць в Європарламенті.

Досить часто саме популісти закликають до припинення підтримки України та дружбі з агресором. Росія робить ставку на крайні праві та крайні ліві сили в ЄС, щоб дестабілізувати Європейський союз. Саме російські інформаційні війська часто допомагають таким силам в Європі прийти до влади. Зокрема сприяють поширенні дезінформації в середині Європейського Союзу. Саме євроскептики часто поширюють неправдиву інформацію про ЄС.

Україні важливо працювати зі всіма політичними силами в Європі, щоб переконувати їх та заручатися підтримкою. Частина політичних сил, які не підтримують нашу країну у війні з росією можуть змінити свою думку через суспільний тиск. Приклад лідерки найбільшої опозиційної сили у Франції Марі Ле Пен, гарний тому приклад. Нещодавно вона публічно засудила російську агресію, що є неабияким прогресом.

Вибори до Європейського парламенту 2024 року стануть важливим викликом для ЄС. Очевидно, що вага євроскептиків може вирости, але точно не призведе до радикальних змін. Важливо продовжувати комунікацію з європейськими партіями на між партійному рівні та інтегровуватися в політичну систему Європи.

 

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