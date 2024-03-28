Зупинка транзиту російського газу через Україну: агресор втратить мільярди

Костянтин Бондарєв, народний депутат, член Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури

В кінці 2024 року закінчується термін угоди між українським "Нафтогазом" та російським "Газпромом" з приводу транзиту російського газу нашою газотранспортною системою. Фактично, епоха транзиту російського газу через Україну добігає кінця. За два роки повномасштабної війни, Європа диверсифікувала джерела постачання енергоресурсів та суттєво зменшила свою залежність від російського газу.

Попередній договір було підписано в 2019 році. Його умови передбачають гарантоване постачання 65 млрд куб. м. блакитного палива упродовж першого року, а в наступні чотири роки – мінімум 40 млрд куб. м. щороку. В угоді закладений принцип ship-or-pay, тобто "транспортуй або плати". Лише за два роки великої війни цей контракт приніс у бюджет країни-агресора понад 10 млрд. дол. Цікаво, що за 2023 рік "Газпром" відзвітував про прибуток в 695 мільярдів рублів, це близько 7 мільярдів доларів. Відповідно, якщо припиниться транзит українською ГТС, це може позначитися на збитковості "Газпрому", і він почне працювати в мінус. Для нас це дуже важливо, щоб на цьому етапі війни вибивати джерела фінансування військових дій агресором.

До великої війни "Газпром" щороку постачав у країни Євросоюзу 150-155 млрд куб. м. блакитного палива. На той час це було близько 40% від усього газового імпорту ЄС.

Всього з Росії до Євросоюзу через інші країни йдуть п'ять газогонів. Обидва "Північні потоки" наразі зупинені, також заблокований газогін "Ямал-Європа" потужністю 38 млрд куб. м. на рік. Поставки йдуть через "Турецький потік" і "Блакитний потік" до Туреччини та країн Південної та Південно-Східної Європи, а також через одну з двох точок входу в українську ГТС до країн Європейського Союзу.

Наразі Європа через територію України отримує близько 12 млрд. кубометрів газу на рік. З початком повномасштабної війни країни ЄС вклали значні кошти в скраплений природний газ (СПГ) та відновлювані джерела енергії, щоб замінити постачання з Москви. Спочатку плани Європи були розраховані на роки, щоб замінити російський газ. Проте на практиці виявилось достатньо одного року, щоб замінити російський газ на інших постачальників з Америки та інших країн. Упродовж багатьох років російська пропагандистська машина розповідала, що Україна та Європа замерзне без їхнього газу. На практиці виявилось, що це все тільки бажання росіян, яке не має нічого спільного з реальним життям.

Європейські чиновники вже готові до того, що угода на транспортування газу не буде продовжена. Єврокомісар з енергетики Кадрі Сімсон заявила, що у ЄС не зацікавлені у продовженні тристоронньої угоди про транзит газу з Росією, термін дії якої спливає до кінця цього року. За її словами, аналіз ЄС показав, що країни, які обслуговуються транзитним маршрутом газу, зокрема Австрія, Італія та Словаччина, зможуть отримати альтернативні джерела постачання.

Позитивні сигнали від європейських чиновників розв’язують руки українським урядовцям. Політичний фактор Європи не буде давити на нас. Відповідно, з 1 січня 2025 року ми зможемо зупинити транзит російського газу в Європу.

Зараз час рішучих кроків, які повинні зупинити фінансування війни агресором. Сили оборони України на полі бою за останній час досягли хороших результатів нанесення ударів у глибокому тилу ворога. Зокрема мова йде про атаки на російські НПЗ, від яких переробка нафти впала на 12%. Зупинення транзиту російського газу через Україну призведе до втрат російського бюджету, а також послабить вплив росії на деякі країни Європи, які продовжують його купувати.