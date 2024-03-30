Колонки

11:51 30.03.2024

Автор ІВАН ГАВРИЛЮК

Боєприпаси, дрони, роботи: понад 80 зразків ОВТ вітчизняного виробництва з початку року

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Боєприпаси, дрони, роботи: понад 80 зразків ОВТ вітчизняного виробництва з початку року

Іван Гаврилюк, заступник міністра оборони України генерал-лейтенант

 

За перші три місяці 2024 року Міністерством оборони України кодифіковано (допущено до експлуатації у війську) понад 80 зразків озброєння та військової техніки (ОВТ) вітчизняного виробництва. 

У цьому переліку зразків озброєння та техніки, допущених до експлуатації у ЗСУ впродовж січня-березня поточного року, найбільша група – боєприпаси. Різних типів та калібрів. 

Друга група за кількістю допущених за перші три місяці 2024 року до експлуатації зразків ОВТ – БПЛА. Окрім БпАК для ведення повітряної розвідки, які зазнали модернізації, у цій лінійці є і абсолютно нові дрони різних типів: як FPV-камікадзе, так і ударні БПЛА багаторазового застосування, розраховані на різні відстані дії.

Слід відзначити, що частина кодифікованих за три місяці оборонним відомством безпілотників вітчизняного виробництва отримали «путівку у життя» через платформу Brave1 – кластер підтримки розробок у сфері Defence Tech, одним із співзасновників якого є Міністерство оборони України. У січні-березні 2024 року допущено до експлуатації майже два десятки різних зразків безпілотників саме вітчизняного виробництва. 

Третя група за кількістю кодифікованих у перші три місяці поточного року зразків ОВТ – наземні роботизовані комплекси та засоби РЕБ. Роботизовані платформи українського виробництва можуть виконувати широкий спектр завдань. Вони є засобами вогневої підтримки (можуть нести на собі бойові модулі – кулемети та ПТРК, уражаючи ворожі цілі), транспортом евакуації поранених з поля бою, або виконують логістичні завдання, доставляючи вантажі на передову. 

Серед засобів РЕБ вітчизняного виробництва, нещодавно допущених до експлуатації, – системи тактичного рівня, покликані створювати локальний «купол» для прикриття бойових позицій наших військ чи бойової техніки. 

У переліку зразків озброєння та техніки вітчизняного виробництва, які відповідні підрозділи МОУ кодифікували (допустили до експлуатації) у першому кварталі 2024 року, окрім вище названих, також – броньована та спеціальна техніка, 120 мм міномет, засоби зв’язку та транспортні засоби. 

Підприємства вітчизняної «оборонки» нині пропонують чимало новинок. Не можу детально розповідати про їхні особливості, однак підкреслю – деякі з них мають унікальні бойові характеристики. Сподіваюся, агресор це скоро відчує на собі. 

Сьогодні вітчизняна оборонна промисловість демонструє високу динаміку розвитку. А українські зброярі не лише у рази збільшили обсяги виробництва ОВТ, але й освоїли та розпочали виробництво нових зразків озброєння та техніки. 

Важливу роль в активізації роботи вітчизняних зброярів відіграли певні зміни у законодавстві, що дозволило суттєво спростити процедуру допуску до експлуатації нових зразків ОВТ. Сьогодні цей процес займає не більше кількох тижнів. 

Зараз в секторі оборонного виробництва та розробок в Україні працюють близько 500 підприємств та компаній. Переважна більшість із них – приватні структури. Від початку широкомасштабного вторгнення рф вітчизняні розробники та виробники продемонстрували виняткову адаптивність і здатність реагувати на потреби українського війська в інноваційних інструментах ведення війни. 

Прогрес у цьому напрямку очевидний. Сьогодні вітчизняні підприємства виробляють для Сил оборони бронетехніку, стрілецьку зброю, безпілотні та роботизовані системи різних типів і призначення, системи РЕБ, ПТРК, ракети, артилерійські снаряди (122мм, 152мм), танкові постріли калібру 125мм, міни до мінометів. До речі, виробництво цих боєприпасів нам вдалося значно збільшити. І це не весь перелік ОВТ від вітчизняних виробників. 

Однак, з огляду на справді масштабні потреби війська в озброєнні, державі бракує коштів купувати все і одразу. Тому Міноборони, на замовлення Генштабу ЗСУ, пріоритетно закуповує озброєння за так званим «критичним списком», далі – «закриває» першочергові потреби (серед критичних, першочергових потреб,  – артилерійські, мінометні боєприпаси, снаряди для РСЗВ, ракети, БПЛА, системи РЕБ, тощо). На решту коштів закуповується все інше озброєння і техніка. 

Довідково: Кодифікація, допуск зразка озброєння та військової техніки вітчизняного виробництва до експлуатації з присвоєнням йому номенклатурного номера НATO, дозволяє закуповувати його за кошти державного бюджету у виробників для підрозділів Сил оборони України.

 

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