Реалії сільського господарства під час війни: Як бізнесу залучити торговельне фінансування

Існюк Олександр, Директор департаменту корпоративного бізнесу приватного сектора Укрексімбанку

27-28 лютого у Празі пройшла 20 міжнародна конференція "Чорноморське зерно. Європа-2024". Вона об’єднала українських і міжнародних виробників та переробників зернових і олійних, сектор agri-food, трейдерів, логістів, банки та інвестиційні фонди, органи державної влади та галузеві асоціації з метою налагодження ефективної взаємодії в ланцюгах поставок товарів, які починаються в Україні та розвиваються в глобальному масштабі.

Головною темою конференції була логістика та страхування вантажів, а також трансформація ланцюга поставок, що є вкрай важливим для експортерів та імпортерів аграрного бізнесу.

Виклики аграрного сектору під час війни

Світовий банк у своєму звіті оцінив збитки та втрати, яких зазнало сільське господарство України в результаті повномасштабного вторгнення, в $80,1 млрд.

Велика кількість посівних площ нині замінована або непридатна до використання через наслідки масових бомбардувань. До частини земель немає доступу, ворог свідомо знищує склади та сільгосптехніку. З лютого 2022-го чотири морські порти – Херсонський, Скадовський, Бердянський та Маріупольський, частка яких у загальній переробці вантажів усіма морськими портами України у 2021 році становила 7,2 %, або 11,1 млн тонн на рік, окуповані. Ще шість портів – Білгород-Дністровський, Одеський, Миколаївський, Чорноморськ, Ольвія та Південний працюють не на повну через небезпеку морських перевезень та загрозу обстрілів.

Усі ці чинники впливатимуть на розвиток сільського господарства у найближчому майбутньому.

Крім того, високий ризик пошкодження інфраструктури по всій країні робить прямі інвестиції в АПК навряд чи можливими. Хоча найбільшою проблемою є ліквідність, не менш вагомим стримуючим фактором є обмежений доступ аграріїв до логістики, і, як наслідок, більші витрати.

Торговельне фінансування - найдоступніший інструмент підтримки експортерів

З огляду на нагальні потреби фермерів та експортерів аграрного сектору у фінансовій допомозі, одним із найдоступніших інструментів є торговельне фінансування, яке забезпечить продовження експорту та імпорту товарів найпершої потреби, зокрема, зерна та палива для сільськогосподарської техніки.

У випадку України торговельне фінансування може зіграти ключову роль у підтримці економіки, водночас забезпечуючи стабільне виробництво протягом майбутніх сільськогосподарських сезонів.

На сьогодні уряд України та міжнародна спільнота докладають неабияких зусиль для збереження логістичних маршрутів експорту зерна. Наприклад, Чорноморська зернова ініціатива послабила логістичні обмеження на транспортування Чорним морем, що сприяло частковому відновленню експорту зерна.

Але є ще одна проблема – міжнародні судновласники бояться заходити в порт країни, що воює, а страхувальники відмовляються страхувати судно в умовах воєнного стану.

Страхування ризиків

Страхування життєво важливе для світової судноплавної галузі. Навіть попри захист українських морських сил, прохід через морський коридор сьогодні залишається ризикованим та дорогим. Тому в листопаді 2023 року уряду України разом із британським урядом та пулом 14 страхових компаній із Британії вдалося створити спеціальну програму (так званий проєкт «Єдність»), спрямовану на те, щоб забезпечити судновласників можливістю отримувати доступне страхове покриття для транспортування експортованого з України зерна та інших товарів морем з України.

Реалізація такої важливої для економіки України ініціативи стала можливою завдяки тісній співпраці між українським урядом, міжнародною компанією Marsh McLennan, ПрАТ «Експортно-Кредитне Агентство», державними Укрексімбанком та Укргазбанком.

Тож уже наприкінці грудня державні Укрексімбанк та Укргазбанк випустили фінансовий інструмент – акредитив – на користь британського страхувальника на $20 млн.

330 млн угод з торговельного фінансування з початку повномасштабного вторгнення

З початку повномасштабної війни Банк профінансував $330 млн угод з торговельного фінансування, у тому числі $130 млн на кінець 2023 року.

З огляду на складну логістику та задля зменшення ризиків експортерів та імпортерів сьогодні є доцільним використання експортерами документарних операцій. У міжнародній практиці документарні інструменти часто використовуються у фінансуванні міжнародних торгових операцій.

Укрексімбанк пропонує широкий спектр операцій, послуг та сервісів з торговельного фінансування та документарних операцій. Банк надає професійну експертизу та різноманітні форми підтримки та фінансування торговельних операцій.