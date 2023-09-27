Будівельні матеріали для відбудови. Інвестиційне фінансування для цементної галузі

Олександр Існюк, Директор департаменту корпоративного бізнесу приватного сектора Укрексімбанку

Упродовж передвоєнного 2021 року в Україні в експлуатацію введено 11,4 млн кв. м житла, що стало найвищим показником за останні 30 років. Через війну у 2022 році загальна площа введеного в експлуатацію житла становила 7,1 млн кв. м — на 38 % менше, ніж у 2021-му.

Що стосується комерційної нерухомості, то у 2021 році світова пандемія боляче вдарила по ринку офісної нерухомості. Він почав відновлюватися у 2021 році, але після 24 лютого 2022 року знову обвалився. Протягом першого півріччя 2022 року не був введений в експлуатацію жодний новий бізнес-центр. У Києві, Одесі, Дніпрі та Харкові девелопери здебільшого «заморозили» будівництво складів.

Після повномасштабного вторгнення у 2022 році практично всі забудовники призупинили роботу на будівельних майданчиках: деякі — на кілька тижнів, а деякі не відновили будівельні роботи й досі. Скорочення обсягів нової пропозиції відбувалося практично по всій території України, за винятком кількох областей.

Найбільшого спаду в будівництві зазнали східні та південні області: там обсяги введення в експлуатацію нового житла впали на 70–90 % порівняно з попереднім роком.

«Заморожене» через війну будівництво відповідно потягло за собою і спад обсягів виробництва продукції промислово-будівельних груп, адже будівництво напряму пов’язане з ринком будівельних матеріалів.

Руйнування частини промислових підприємств позначилося на ринку нестачею будівельних матеріалів та порушенням налагодженої логістики. Забудовникам довелося налагоджувати нові логістичні ланцюги, як з українськими, так і з іноземними постачальниками. Також до втрати виробників будівельних матеріалів призвела й окупація українських територій.

"Залізобетонні потреби України"

Основу будь-якого будівництва становить цемент, який є сировиною для виробництва бетону, сухих будівельних сумішей, тротуарної плитки та інших будматеріалів. За даними асоціації «Укрцемент» виробництво цементу в Україні у 2022 році скоротилося на 51 % порівняно з 2021 роком — до 5,4 млн тонн. За 8 місяців 2023 року обсяг виробленого в Україні цементу збільшився на 30% до відповідного періоду минулого року.

Крім того, за цей період збільшується експорт цементу з України, загалом із початку 2023 року виробники вивезли до найближчих країн ЄС 748 тис. тонн цементу (у 2022 році експорт складав 875 тисяч тонн). Одна з конкурентних переваг українського цементу — висока якість. Україна має унікальну базу власної сировини, що робить виробництво стійким та добре контрольованим на всіх етапах повного циклу — від розробки кар’єрів до випалу клінкеру в обертових печах та помелу клінкеру в цемент.

Виробники не тільки дотримуються встановлених норм, але також самостійно розробляють нові стандарти та впроваджують їх.

До повномасштабного вторгнення в Україні працювало дев’ять цементних заводів. Один із них — «Балцем» на Харківщині (Балаклія) — зазнав руйнувань та наразі зупинений. Решта 8 заводів продовжують випускати стратегічно важливу для країни будівельну продукцію, яка передусім застосовується на важливих будівельних роботах оборонного значення.

Гравці на ринку

Сьогодні Україна здатна повністю забезпечити внутрішній попит на цемент та має достатньо потужну цементну галузь, яка представлена низкою виробничих підприємств.

Основними гравцями ринку є:

ПрАТ «Івано-Франківськцемент» — високотехнологічний потужний комплекс виробництв промисловості будівельних матеріалів у с. Ямниця Івано-Франківської області. Багаторічний лідер галузі.

CRH — один із лідерів цементного ринку у світі та в Україні. Цементний напрямок діяльності компанії представлено трьома цементними заводами: ПАТ «Подільський цемент», ПрАТ «Миколаївцемент» та ТОВ «Цемент».

Dyckerhoff GmbH, який є членом Групи Buzzi Unicem. З 1 січня 2016 року цементні підприємства об’єднались в одну юридичну особу — Публічне акціонерне товариство «Дікергофф Цемент Україна» із філіями «Волинь-Цемент» та «ЮГцемент».

ПрАТ «Кривий Ріг Цемент», до складу якого входять цементні заводи в м. Кривий Ріг та м. Кам’янське, смт. Новоамвросіївське Донецької області та у м. Єнакієве Донецької області (на сьогодні знаходяться на окупованій території).

Обмежена кількість виробників пояснюється необхідністю великих вкладень у створення і модернізацію виробництва, високою собівартістю виробництва і значним періодом окупності інвестованого капіталу. Водночас усі підприємства мають вигідне географічне розташування, що дозволяє успішно продавати цементну продукцію практично по всій території країни.

За підсумками воєнного 2022 року лідерами галузі стали івано-франківські виробники, які забезпечили більшу частину від загального обсягу випуску цементу (2 812 тис. тонн із 5 404 тис. тонн) і клінкеру (2 298 тис. тонн із 4 382 тис. тонн) в Україні. Цих результатів було досягнуто, зокрема, завдяки наявності доступу до інвестиційного фінансування та оборотного капіталу для підтримки виробничих процесів.

ПрАТ «Івано-Франківськцемент» уже близько двох десятиліть у партнерстві з державним Укрексімбанком та за участі міжнародних фінансових організацій (Світовий банк, Європейський інвестиційний банк) постійно вдосконалює власну виробничу базу через втілення найкращих світових енергоефективних практик та технологій. Це дозволяє підприємству перебувати на позиціях лідера з виробництва будівельних матеріалів. До війни компанія також залучала значні ресурси для заходів з охорони довкілля та постійно розширювала доступ до експортних ринків.

Роль Укрексімбанку

Укрексімбанк, як найбільший кредитор корпоративного бізнесу в країні, надає всебічну допомогу цементній індустрії з метою відновлення країни.

Упродовж 2022–2023 років Банком надано ПрАТ «Івано-Франківськцемент» більше 700 млн грн на фінансування оборотного капіталу та спільно з Європейським інвестиційним банком 500 млн грн із метою придбання вагонів-хоперів українського виробництва для покращення транспортно-логістичних можливостей із доставки цементу до споживачів.

Крім того, влітку 2023 року для Групи «Івано-Франківськцемент» Банком надане CAPEX фінансування в сумі 700 млн грн із метою будівництва нового заводу в Івано-Франківської обл. з виробництва гіпсових будівельних сумішей. Реалізація цього проєкту дасть змогу вже 2024 році забезпечити український ринок якісними вітчизняними будівельними матеріалами (після руйнування та окупації підприємств міжнародних корпорацій KNAUF (ТОВ «Кнауф Гіпс Донбас», м. Соледар) та ETEX (ТОВ «Сініат», м. Бахмут у Донецькій області).

Галузь очікує на перемогу

Після перемоги Україна потребуватиме будівельних матеріалів для відбудови, тому перспективи розвитку галузі дуже високі. Забезпечення внутрішнього попиту гарантує створення нових робочих місць не тільки всередині цементної галузі, а й у суміжних.

Наприклад, будівництво цементних доріг, які сьогодні складають майже третину доріг у Європі, може принести до $20 млрд ВВП до 2030 року.

Крім того, створення одного робочого місця в цій сфері дає, за оцінками різних експертів, від 10 до 20 додаткових робочих місць у суміжних галузях.