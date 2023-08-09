Прозорі аукціони та Земельний банк – зелене світло для розвитку ринку державних земель

Олексій Мушак, народний депутат 8-го скликання, лобіст земельної реформи, радник прем’єр-міністра України в 2019-2020 роках

27 липня відбулися дві знакові події для ринку державних сільськогосподарських земель. Перша – Верховна Рада у другому читанні підтримала законопроєкт №7588. Він, серед іншого, дозволяє запустити механізм прозорої оренди на цьому ринку. Цей законопроект мав довгу історію прийняття і сильний прихований спротив. Бо державні землі завжди супроводжувалися корупцією та намаганням депутатів на цьому заробити. Останні затримання тому підтвердження.

Друга – за інформацією ЗМІ, СБУ навідалася з обшуком до президента Національної академії аграрних наук Ярослава Гадзали. Попередня причина – схема, за якою він передав 150 тис. га земель академії приватним особам для обробітку. Вона приносила «його гаманцю» приблизно $20 млн на рік. Все це – доказ важливості першої події і підтвердження необхідності нарешті вирішити цю проблему.

Ще 2021 року дослідження Національного агентства з питань запобігання корупції назвало топ-30 корупційних схем у земельній сфері. Серед них:

зловживання при укладанні договорів про спільну діяльність (спільну обробку ділянки),

самовільне зайняття земель державної та комунальної власності «за згоди» посадових осіб (тут НАЗК наводить кейс, де службові особи Національної академії аграрних наук з 2012 по 2016 роки передали з державної у приватну власність ділянки особливо цінних земель ДП ДГ «Чабани» у 100 га),

відмова від права постійного користування земельною ділянкою на користь третіх осіб,

погодження відведення земельної ділянки за процедурою безоплатної приватизації за неправомірну вигоду тощо.

Серед причин такої ситуації, як пишуть автори дослідження: відсутність належного обліку земель, недосконалість нормативного регулювання, відсутність ефективних механізмів реагування та систем моніторингу й контролю за використанням земель, суперечність законодавчих норм, індивідуальна недоброчесність посадових осіб.

Якщо ж на державних землях не наживалися корумповані чиновники, то найчастіше вони простоювали, ефективно не оброблялися через відсутність системного підходу та банального бажання. Як результат – замість наукових досліджень, селекції, інвестицій у розвиток угідь маємо руйнування наявної науково-виробничої бази та занепад. Все це доводить неефективність системи управління цією сферою, в якій не було змін на краще за понад 30 років незалежності України.

Законопроєкт №7588 дає ринку державних земель шанс не лише на їхнє ефективне цільове використання, а й на вагомий внесок у держбюджет – орієнтовно 7 млрд грн на рік. Нині це як ніколи актуально – у час війни та з дефіцитом бюджету у 470 млрд грн лише за І півріччя 2023 року, коли необхідна мобілізація всіх внутрішніх ресурсів. Впровадження норм нового закону допоможе вивести з тіні приблизно 700 тис. га державних сільськогосподарських ділянок, використовувати їх за призначенням або передавати тим, хто на це здатен, в оренду на вигідних умовах.

Як це працюватиме?

Перший крок – систематизація державних земельних активів, які перебувають у користуванні неефективних держпідприємств. Для цього Фонд державного майна України створює окреме підприємство – Державного оператора земельного банку (Land Bank). Його функцією буде консолідація більшості земельних ресурсів з подальшою передачею інвесторам в оренду через вже відпрацьовані прозорі механізми.

Варто зазначити, що ФДМУ приємно дивує – протягом першого півріччя фонду вдалося залучити рекордну суму за останні десять років на приватизаційних аукціонах, які він проводить на Prozorro.Продажі.

Інвестиційний інструмент «Земельний банк» надаватиме можливість інвестувати в оренду економічно вигідних ділянок (адже зазвичай – це вкрай родючі ґрунти по всій території України). Скористатися можливістю зможе будь-який резидент України як фізична особа, так і підприємство. Термін оренди має не перевищувати 14 років для вирощування однорічних рослин і 25 років – для багаторічних. Такий термін оренди спонукатиме інвесторів ефективніше користуватися землею, дотримуватися інтенсивних технологій вирощування, застосовувати найкращі засоби захисту рослин та добрива.

Ті ж держпідприємства, які мають власну технічну спроможність самостійно обробляти надану їм землю, отримають таку можливість. Для цього їм потрібно перетворитися у ТОВ зі збереженням 100% частки держави, створити наглядову раду. Так вони будуть конкурувати з приватним аграрним бізнесом і так само сплачувати за оренду землі державі.

Наступний крок після консолідації земельних активів – проведення прозорих аукціонів за тим же алгоритмом, який застосовується до оренди земель комунальної власності. Державні оператори земельного банку будуть організовувати земельні торги у системі Prozorro.Продажі. Вони розміщуватимуть інформацію та документацію про земельні ділянки, надаватимуть можливість їх особистого огляду. Переможець аукціону визначатиметься за найвищою ставкою.

Варто пояснити: державні оператори земельного банку – це одне або декілька державних підприємств, уповноважені на консолідацію земель та передачу їх в оренду на земельних торгах. Саме через особливості вилучення та передачі землі може бути декілька таких операторів, кожен з яких буде організовувати аукціони на різних етапах.

Для оптимального ціноутворення стартова вартість оренди становитиме не менше 12% від нормативної грошової оцінки (НГО) ділянки. Очікується, що вартість за результатами земельних торгів буде зростати в рази, особливо за найбільш цінні земельні ділянки, які мають вигідне географічне положення, логістику, кращий бонітет, можливість меліорації.

Успішність такого прозорого підходу до здачі землі в оренду можна простежити за результатами роботи з ділянками у комунальній власності (до речі, їх стартова ціна також становить 12% від НГО). За даними системи Prozorro.Продажі, протягом всього періоду проведення земельних торгів (продаж та оренда) дохід від них перевищив 2 млрд грн. З них 38%, або 754 млн грн, склала саме оренда комунальних земель, при чому зростання вартості від початкової досягло 430%. Лише протягом 2023 року (станом на початок серпня) відбулося понад 5 тис. аукціонів щодо оренди комунальних ділянок з доходом 205 млн грн.

Результати аукціонів з оренди земель у комунальній власності за період з 2021 року до серпня 2023 року

Ще пів року тому, за оцінкою експертів проєкту KSE Institute «Росія заплатить», АПК України від повномасштабної війни зазнав збитків на $8,7 млрд. 7 млрд грн, які потенційно підуть до бюджету завдяки реформі системи користування державними сільськогосподарськими землями, – це лише 2% від потреби на покриття цих збитків. Таке порівняння демонструє розрив з наявними ресурсами України, більшість яких спрямована на оборону.

Тож потрібно боротися за кожну бюджетну гривню, залучати інвесторів до аграрного бізнесу та підвищувати його працездатність усіма наявними засобами. І оренда сотень гектарів державних сільськогосподарських земель через прозорі аукціони, які стартують у 2024 році, – ефективний інструмент для цього. До того ж це є фактично останній етап земельної реформи, яка розтягнулася більше ніж на 30 років.