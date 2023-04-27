Ядерний шантаж – основа російського тероризму

Ігор Петренко, політолог, доктор політичних наук, експерт Аналітичного центру "Об’єднана Україна"

Колишній президент Росії Дмитро Медведєв знову взявся до своєї улюбленої справи – погроз ядерною війною світові. Цього разу російський політик у розмові з молоддю заявив, що перспектива ядерної війни, на його переконання, зростає з кожним днем, звинувативши у цьому, за звичкою, Захід. Іншого очікувати і не доводиться, бо, за сценарієм Кремля, саме Захід – винуватець війни в Україні, але аж ніяк не сама Росія. Цю історію вже чули всі неодноразово, схоже, що російська пропаганда переконує власних громадян у такій теорії все впевненіше. Примітно, що зустріч та розмова ця відбулися напередодні 37-ої річниці однієї з найбільших техногенних катастроф – аварії на ЧАЕС, наслідки якої українці відчувають і дотепер. Але, очевидно, в Кремлі не звикли робити висновки з уроків історії. Натомість там звикли погрожувати і втілювати свої погрози, інколи відкритою збройною агресією, так, як це сталося у лютому 2022 року в Україні.

Протягом повномасштабної війни російські політики вже не раз діставали свій ядерний аргумент для залякування. Росія перманентно вдається до методів погрожування та нагадування світу про те, що має в своєму арсеналі ядерну зброю впродовж усього періоду повномасштабної війни в Україні. Згадаємо, як раніше, напередодні зустрічі у форматі "Рамштайн", Медведєв вже заявляв, що ядерна держава, маючи на увазі РФ, нібито не може програти у звичайному конфлікті, бо це, на його хвору уяву, спровокує початок ядерної війни. Так бачать ситуацію в Кремлі, переконуючи простих росіян у тому, що воюють з НАТО та США. Заява, як завжди, була спрямована на внутрішню аудиторію з метою переконати власних громадян у величі РФ, але водночас і залякати західних союзників України напередодні надання оборонної допомоги. Щоправда відкрито погрожувати світові ядерною зброєю Кремль розпочав ще з літа минулого року, а у вересні до ядерних погроз взявся сам Путін, який, оголошуючи вимушену мобілізацію, заявив, що нібито Захід перейшов межу в агресивній антиросійській політиці. Згодом перші особи РФ неодноразово вдавалися до ядерних погроз, відкрито погрожували "вдарити по Берліну та Британії" та заявляли, що відтепер російська ядерна доктрина поширюватиметься на анексовані території України.

Але саме Кремль з початком повномасштабної війни постійно створює ядерну загрозу для світу. Крім постійних погроз про застосування ядерної зброї, Росія порушує правила мирного використання атомної енергії, захоплюючи українські ядерні об’єкти. Як не дивно, поруч з цим росіяни цинічно заявляють про потребу зберегти безпеку світової спільноти, намагаючись видати себе майже "миротворцями". Те, що витворяють російські окупанти на території ЗАЕС у тимчасово захопленому Енергодарі президент України Володимир Зеленський раніше назвав одним з найбільших злочинів РФ проти України, адже своїми діями Кремль буквально пробив дно в історії тероризму, відкрито погрожуючи світові ядерною катастрофою.

Нагадаємо, що російські окупанти захопили Запорізьку АЕС на початку березня 2022 року, фактично перетворивши її на військову базу та фактор шантажу. Через окупацію на станції відбулася значна деградація ядерної та радіаційної безпеки. Це цілком очевидно, бо поєднання зброї, військової техніки росіян з дотриманням ядерної та радіаційної безпеки просто неможливе. Окупована ЗАЕС – найбільша втрата української енергосистеми за час війни, адже на станції знаходяться 6 енергоблоків, які ще в лютому 2022 року видавали в енергосистему України більше 6 000 МВт електроенергії. Водночас – це і найбільша загроза не лише для України, а усієї Європи. Захоплення українських атомних електростанцій створило реальні ядерні загрози через відсутність належного контролю за функціонуванням небезпечних об’єктів. Російські окупанти вперше в історії перетворили цивільні ядерні об’єкти на військові цілі та місце для розміщення своєї армії, а дії РФ – далеко не блеф, а пряма загроза для Європи. Усі дії та погрози Росії містять безпрецедентний спектр ризиків і загроз, яких ще ніколи не було в Європі. На жаль, доводиться говорити про те, що світ зіткнувся з проявами ядерного тероризму, спонсорованого ядерною державою. Тож, чим швидше вдасться зупинити РФ у своїх агресивних планах, тим швидше Європа та світ зможуть знову відчути безпеку. Для цього треба посилювати проти РФ санкції і не дозволяти їх обходити. Єдиний спосіб зупинити країну-агресорку – комплексний тиск та ототожнення Путіна як найбільшого військового злочинця 21 століття та повна міжнародна ізоляція очолюваної ним держави-терористки.