Колонки

16:35 12.12.2022

Автор ОЛЕГ РОЛЄНКОВ

Як впливає відключення світла на роботу швидкої допомоги

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Як впливає відключення світла на роботу швидкої допомоги

Олег Ролєнков, CEO Kabimed

 

З 10 жовтня країна-агресор почала прицільно обстрілювати об'єкти енергетичної інфраструктури. На сьогодні чи не кожен українець так чи інакше зіткнувся з відключенням електроенергії, але чи впливає відключення світла на роботу “швидкої”?

Безпосереднього впливу відсутність електроенергії на бригади швидкої допомоги немає. Проте відключення може впливати на Єдину централізовану диспетчерську службу екстреної медичної допомоги (Служба).

Єдина централізована диспетчерська служба — служба, що діє при Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф (ЦЕМД та МК), яка приймає дзвінки за номером “103” для виклику бригади екстреної медичної допомоги. Далі ці виклики передаються до диспетчерських служб на підстанціях, які розташовані у різних районах Києва.

Якщо ж у районі, де знаходиться централізована диспетчерська, відсутнє електропостачання, то система фіксації звернення громадян по наданню екстреної медичної допомоги не буде функціонувати. Звісно, що ситуацію вирішують генератори та Starlink: за допомогою цих добре знайомих українцям приладів програмне забеспечення буде функціонувати, фіксувати звернення громадян та маршрутизувати їх до районних підстанцій швидкої допомоги диспетчери зможуть.

Крім того, в Києві виклик про екстрену медичну допомогу надходить на робочий смартфон лікаря (це називається талон виклику). Після отримання такого талону лікар може прийняти його та направитися до пацієнта. Тобто виклик дублюється як у диспетчера у автоматизованій системі на підстанції, так і у лікаря бригади у смартфоні. Якщо лікар приймає цей виклик на смартфоні, у диспетчера підстанції і диспетчера централізованої  диспетчерської в системі відобразиться відповідна інформація.

На сьогодні в Києві працює Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, який забезпечено генераторами, автономним живленням і Starlink. Власне, Центр забезпечує роботу централізованої автоматизованої диспетчерської для Києва, де приймаються та фіксуються виклики, які потім передаються на підстанції і бригади.

Всі інші підстанції, які віддалені від цього центру та знаходяться в районах Києва, можуть не отримувати виклики з центральної диспетчерської за відсутності електроенергії (якщо вони не забезпечені автономним живленням або генераторами). Але завдяки тому, що лікарі швидкої можуть отримувати на свій робочий гаджет відповідний сигнал (отримувати виклик напряму), автомобілі швидкої допомоги будуть направлятися до пацієнтів. Відмічу, що система працює так само у різних областях України.

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