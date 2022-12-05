Крок за кроком до двополярного світу або як швидко юань стане світовою резервною валютою?

Ігор Жданов, проект Інформаційна оборона , Фонд "Відкрита політика"

Лідер Китаю Сі Цзіньпін 7 грудня прибуде до Саудівської Аравії з офіційним візитом.

Ця поїздка стане етапною у встановленні так званого "двополярного світу" про який багато говориться останнім часом і фактичне утвердження якого нещодавно аналізували експерти проекту Інформаційна оборона.

Чи вдасться розраховуватися за саудівську нафту китайськими юанями?

Головною темою візиту стане повне або часткове переведення оплати за саудівську нафту в китайські юані.

При цьому, саудити налаштовані перевести в китайську валюту і свої золотовалютні резерви. Частково чи повністю – питання відкрите.

Останнім часом Саудівська Аравія демонструє дедалі більшу незалежність від політики США. І цей крен має здебільшого абсолютно прагматичну економічну причину. Питання "високої політики", на кшталт вбивства журналіста принцом Салманом, відходять навіть не на другий план.

Сполучені Штати остаточно втратили звання найбільшого імпортера вуглеводів. Навіть більше – вони впевнено стають одним з найбільших їх експортерів. Саме в цьому полягає причина певного "замороження" стосунків між двома державами. Після наполегливих прохань США збільшити об’єм видобутку нафти, Саудівська Аравія демонстративно цей видобуток знизила. Натомість найбільшим покупцем нафти (в тому числі саудівської) у світі стає саме Китай.

Теоретично зниження взаємної залежності США та Саудівської Аравії може призвести ще до одного суттєвого наслідку. А саме: введення торгових та інших обмежень з боку Сполучених Штатів Америки, що яскраво було продемонстровано на прикладі Китаю.

Наразі США цілком здатна заблокувати всі доларові розрахунки, включно із саудівськими золотовалютними резервами. Ігнорувати таку імовірність у сучасному світі – фатальна необачність.

Після введення обмежень проти Китаю та блокування російських золотовалютних резервів, саудити прагнуть якнайшвидше диверсифікувати ризики та вкладення. Мова в даному випадку про багатомільярдні суми, ризикувати якими, звісно ж, ніхто не стане.

Інша річ, що домовлятися про такі питання треба безпосередньо з першими особами. Власне, цим і пояснюється візит товариша Сі. А також невелика кількість інформації, яка відома про програму цього візиту.

Гроші люблять тишу і стабільність. Китай готовий їх гарантувати, але лише – в юанях.

Світ за декілька десятиліть: від нафтодоларів до нафтоюанів

Розміри економік США та Китаю ще не зрівнялись але невпинно наближаються одна до одної. Разом з тим, роль китайського юаня в міжнародних розрахунках – нікчемно мала. Саме на вирівнювання цієї ситуації спрямовані великі зусилля китайської дипломатії.

У середньостроковій перспективі, головним наслідком майбутніх перемовин має стати фактичне зникнення ексклюзивного поняття "нафтодолар". Монополія США на ринку міжнародних розрахунків, за задумкою китайських політиків, повинна поступово відходити у минуле.

Звісно, гегемонії долара прямо сьогодні нічого не загрожує. Однак, за різними експертними оцінками, протягом найближчих десятиліть долар перестане бути єдиною загальноприйнятою резервною валютою в світі.

Та інші питання, які мають обопільний інтерес

Зрозуміло, що під час цих переговорів будуть обговорюватися також інші теми. Зокрема, неодмінно постане проблема Ірану. Для саудитів це одна з головних тем у зовнішній політиці, яку треба вирішувати тут і зараз. І підтримка з боку Китаю не буде зайвою.

Не оминуть китайські та саудівські лідери увагою і рф. Наразі встановлення граничних цін на російську нафту вигідне саме Китаю. Адже стеля в $60 вища за поточну ціну на російську URALS для Європи, і на $15 нижча за ціну ESPO blend для Китаю.

Остаточні оцінки цього візиту попереду. Втім, Китай налаштований дуже рішуче: на 9 грудня заплановано китайсько-арабський саміт на який запрошені представники багатьох країн регіону. І підсумки китайсько-саудівських перемовин стануть своєрідним плацдармом китайських "товаришей" для проведення діалогу з арабським світом.

Світ змінюється. І ми вже зараз маємо зрозуміти, яку роль посяде в ньому Україна.