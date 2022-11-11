Який голова Національного олімпійського комітету потрібен Україні під час війни?

Ігор Жданов, міністр молоді і спорту України (2014-2019), член Ради засновників Всесвітньої антидопінгового агентства (ВАДА) (2020-2021)





У листопаді цього року відбудуться вибори нового глави Національного олімпійського комітету України.

Сергій Бубка заявив, що не буде балотуватися на цю посаду, рекомендувавши до обрання нинішнього міністра спорту, олімпійського чемпіона-92 пана Вадима Гутцайта. Відомо, що про наміри обратися на цю посаду заявили також олімпійські чемпіони Жан Беленюк та Олена Білосюк (Підгрушна). Ось такий сформувався розклад сил та основні претенденти на лідера українського олімпійського руху під час війни.

Давайте спробуємо проаналізувати – які ж вимоги висуває війна до шановних претендентів на цю посаду і хто з них найбільш їм відповідає?

По-перше, голова Національного олімпійського комітету повинен об’єднати спортивні федерації, підтримати їх, зробити все можливе аби забезпечити підготовку спортсменів до важливих спортивних змагань.

Як це може "зробити" пан Гутцайт, докладно висвітлено в чисельних дописах виконувача обов’язки президента федерації легкої атлетики України Євгена Проніна, висловлюванні інших спортсменів та тренерів.

Пан Гутцайт встиг посваритися із більшістю членів профільного комітету парламенту, тому міністерські ініціативи там не дуже підтримують. Навпаки, Жан Беленюк відомий і авторитетний представник монобільшості, який має потужну підтримку у Верховній Раді.

Вадим Маркович не зміг наприкінці лютого та початку березня 2022 року підставити міністерське плече українському спорту, залишивши його навіть без актуальної інформації, не говорячи вже про організаційну або фінансову підтримку. У діючого міністра постійні конфлікти із спортивними федераціями, які він намагається перетворити на придатки до Мінмолодьспорту.

Така людина точно не зможе об’єднати український спорт. Значно краще це можуть зробити олімпійські чемпіони і практично діючі спортсмени Олена Білосюк (Підгрушна) та Жан Белєнюк.

По-друге, голова НОК у цей складний для країни час повинен гідно представляти Україну та її олімпійський рух на міжнародній спортивній арені.

Пан Гутцайт, як міністр вже провалив це завдання, так і не забезпечивши відповідної фінансової підтримки спортивним федераціям, які часто кинуті напроізволяще із своїми проблемами та виживають як хто може.

Дійсно по лінії НОК до України надходять кошти для допомоги українським спортсменам, але їх явно недостатньо та й розподіляються вони у ручному режимі за принципом лояльності.

Серед міжнародних спортивних федерацій періодично лунають заклики до повернення росії до міжнародних змагань, однак відповідної роботи міністра з протидії цим діям рашистів ми не бачимо. Чи вона не проводиться взагалі?

Пану Гутцайту буде складно спілкуватися із своїми колегами за кордоном із інших причин, оскільки за ним тягнеться шлейф допінгового скандалу. Восени 2021 року Всесвітнє антидопінгове агентство опублікувало результати негласного розслідування, в якому оголосило, що державна лабораторія робила таємні тести для українських спортсменів перед проведенням міжнародних змагань. Лабораторія знаходиться в управлінні Національного антидопінгового центру, яке підпорядковано міністру спорту. Остаточні результати розслідування ще не опубліковані.

Принаймні олімпійським чемпіонам Олені Білосюк (Підгрушній) та Жану Беленюку буде значно легше спілкуватися та захищати інтереси України на міжнародній спортивній арені.

По-третє, Україна вільна країна і голова НОК повинен бути обраним у демократичний і прозорий спосіб.

Абсолютно недемократичним виглядає спроба діючого міністра балотуватися на посаду голови Національного олімпійського комітету Україну. Це з одного боку призведе до монополізації спортивного руху в Україні в руках однієї людини, з іншого – веде до прямого конфлікту інтересів.

Є і інша інсайдерська інформація. Злі язики говорять, що це був план максимум. Що до останнього пан Гутцайт дуже хотів поєднати для себе посади міністра та голови НОКа. Однак за інформацією Дзеркала тижня, міністерство молоді і спорту буде ліквідовано в рамках адміністративної реформи і пан Гутцайт відразу переорієнтувався на тепле місце в НОК, навіть не ставши захищати своє рідне відомство.

Відомо, що вже під час висування діючого міністра на посаду голови НОК був застосований адмінресурс а всі обласні відділення НОК отримали вказівки підтримувати пана Гутцайта.

Вибори хочуть провести у максимально закритому онлайн режимі, коли можна відключити від зв’язку будь-якого невдоволеного. Промовчу про те як, і хто при цьому буде рахувати голоси.

Україна саме зараз відстоює демократичні принципи, цінності свободи вибору на полі бою. І ми не можемо ними нехтувати, не маємо права на це у нашому житті тут в тилу.

Олені та Жану необхідно об’єднатися, аби перемога майбутнього над минулим стала невідворотною. І першою крок назустріч повинна зробити Олена Білосюк (Підгрушна), яку я закликаю зняти свою кандидатуру на користь Жана Беленюка. Переконаний, що здоровий глузд переможе амбіції.

Нещодавно Жан Беленюк презентував свою програму дій та визвав пана Гутцайта на публічні дебати.

Такий крок дійсно перетворить вибори глави НОК на публічні змагання не лише особистостей, а й програм.

Україна переможе!