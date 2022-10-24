Девелопери з досвідом однозначно витримають 2023-й

Сергій Мусієнко, Управляючий партнер Comfort Life Development





Сьогодні український будівельний бізнес в реальному часі витримує чи не найбільшу хвилю викликів у новітній історії. Погодьтесь, для будівельників немає нічого гіршого за руйнації, загрози повітряних ударів, кадровий голод, відкладений попит. Валютні коливання, розбалансований сектор логістики – додають антикризового досвіду. Команди випробовуються на ключових показниках ефективності – працюють під інтенсивним професійним тиском разом зі стратегічними галузями економіки.

Одночасно, місяці масштабного вторгнення із усіма загрозами відфільтрували український будівельний ринок. Виявились можливості топ-менеджерів в роботі із резервами "фінансової подушки." Відомі кейси забудовників, хто пішов або намагався піти.

Загалом в Україні, за даними ЛУН на кінець липня 2022 року, забудовники повернулись до роботи більше ніж на 80% новобудов. У Києві цей показник складає 60%, у західних областях — до 90%, на півдні — 66% новобудов активні й продовжують продажі. Продавці контрактують найкращі умови. Майже не рекламуються. Акумулюють кошти.

Це досить позитивна тенденція по Київській області порівняно із 37% активності, зафіксованими експертами до початку липня 2022 р.. Активізація будівельних майданчиків не рівномірна, із об’єктивних причин. Особисто ми маємо за мету завершити те, що вже на завершальній стадії будівництва.



У відчаї росіяни намагаються вдарити по енергетичним мережам та інфраструктурі. Енергетика буде зникати, але всі служби по відновленню одразу після відбою повітряної тривоги будуть працювати по відновленню.

Ситуація із віяловим відключенням електроенергії та режимом її жорсткої економії в Україні після 10 жовтня, часта й вкрай обмежуюча дії небезпека повітряних тривог прямо впливають на технічне завдання, разом з цим всі налаштовані проактивно. Згоден із Президентом — "Економіка має працювати!"

Оскільки наш кейс є одним з найвідоміших всьому світові – будівлі комплексу "Ірпінськи Липки" всесвітньо відомі завдяки численним делегаціям до зруйнованого міста-героя Ірпеня – сьогодні працюємо над приверненням уваги до післявоєнної розбудови регіону. Comfort Life Development із забудовників в Київській області фактично постраждав найбільше. Відомі події захоплення житлового комплексу "На Прорізній" із утриманням заручників в Гостомелі. Наш "досвід" неможливо переоцінити, тож із партнерами та архітекторами системно прогресуємо щодо розвитку "концепції безпечного міста".

В кризовому 2022-му державні будівельні норми в Україні остаточно сформували вимогу громад до безпеки й інклюзивності. Велику увагу приділено зручності громадян з обмеженими можливостями. В пріоритетах енергоефективність, зелені технології. Відповідно, 29 липня 2022 року Верховна Рада прийняла Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення вимог цивільного захисту під час планування та забудови територій". (Проект № 7398)

Містобудівна документація на регіональному й місцевому рівнях міститиме розділ про інженерно-технічні заходи цивільного захисту. Затвердження містобудівної документації за відсутності такого розділу – забороняється. Фактор безпеки стає топовим для будівельників.

Руйнівний напад 24 лютого 2022 та масовані ракетні обстріли українських міст агресором показали, наскільки недосконалою є наявна система цивільного захисту. Відповідно викликам держави Comfort Life Development – посилює технічні вимоги до укриттів у новобудовах.

Ірпінь, Гостомель, Буча – особисте, надчутливе питання для нас – будуємо тут з 2010 року.

Намагаємось привернути увагу на міжнародних майданчиках. Створили проект "презентації забудовника для міжнародних фондів та інвесторів, які працюють над відновленням України після нападу російського агресора 24.02.2022." Пропонуємо світовим гравцям поділитися раціоналізаторським досвідом із нашою платформою взаємодії.

24 серпня Україна відзначила свій 31-ий День народження в умовах воєнного стану. Девелопери з досвідом однозначно витримають 2023-й. Допоки стратегічні сектори економіки, особливо банки працюють без перебою, в них надлишковий запас ліквідності, в Україні глобального "блекауту" не очікується. Дії Національного банку сприяють втриманню макростабільності.

Склалося так, далеко не всі банки дозволяють придбати вторинне житло за іпотекою. Найчастіше кредит видається для придбання житла з первинного сектора. Тож нами із великим оптимізмом очікується практика впровадження оновленої пільгової іпотеки під 3% річних.

З 1 жовтня уряд запустив оновлену пільгову іпотеку для населення. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що "іпотека під 3% річних буде надаватися українським військовослужбовцям, правоохоронцям, педагогам, медикам та науковцям. Початковий внесок складатиме 20%. Термін іпотеки до 20 років." Сподіваюсь – система запрацює.

Згоден із експертами, які твердять що "на довоєнний рівень економіка України вийде не раніше за 2026 р. за умови відсутності нової ескалації на війні", зі свого боку в компанії – висловлюємо ноту підтримки та вдячність інвесторам, професійній команді – особистостям, які попри виклики продовжують розбудову безпечних міст в державі разом з нами.

Вистояли, перемагаємо, відбудовуємо!