Вимушений виїзд з ТОТ до росії під час війни – не злочин

Багато українців нині вимушені виїжджати із зони бойових дій чи окупації через тимчасово окуповані території або через росію, щоб дістатися безпечного місця.

Люди хвилюються: чи не порушують вони такими діями закони України?

Мінреінтеграції спільно з партнерами підготувало відповіді на найпоширеніші запитання.

Нагадуємо, що в будь-якій ситуації громадяни можуть звернутися за роз'ясненнями на Гарячу лінію Мінреінтеграції з кризових питань за номером 1548.