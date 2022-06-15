Колонки

12:54 15.06.2022

Автор МІНІСТЕРСТВО З ПИТАНЬ РЕІНТЕГРАЦІЇ ТИМЧАСОВО ОКУПО

Вимушений виїзд з ТОТ до росії під час війни – не злочин

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Вимушений виїзд з ТОТ до росії під час війни – не злочин

Багато українців нині вимушені виїжджати із зони бойових дій чи окупації через тимчасово окуповані території або через росію, щоб дістатися безпечного місця. 

Люди хвилюються: чи не порушують вони такими діями закони України?

Мінреінтеграції спільно з партнерами підготувало відповіді на найпоширеніші запитання.

Нагадуємо, що в будь-якій ситуації громадяни можуть звернутися за роз'ясненнями на Гарячу лінію Мінреінтеграції з кризових питань за номером 1548.

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