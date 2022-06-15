Вимушений виїзд з ТОТ до росії під час війни – не злочин
Багато українців нині вимушені виїжджати із зони бойових дій чи окупації через тимчасово окуповані території або через росію, щоб дістатися безпечного місця.
Люди хвилюються: чи не порушують вони такими діями закони України?
Мінреінтеграції спільно з партнерами підготувало відповіді на найпоширеніші запитання.
Нагадуємо, що в будь-якій ситуації громадяни можуть звернутися за роз'ясненнями на Гарячу лінію Мінреінтеграції з кризових питань за номером 1548.