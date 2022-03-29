"Прихисток" став офіційним сайтом уряду та дозволить компенсувати вартість комуналки

Галина Янченко, заступниця голови фракції "Слуга Народу", голова Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань захисту прав інвесторів, заступниця голови Антикорупційного комітету ВРУ

Наш волонтерський проект "Прихисток" став державним веб-ресурсом. Відтепер через сайт можна буде подати оголошення та компенсувати вартість комунальних послуг громадянам, які приймають у себе переселенців. Український уряд ухвалив відповідну Постанову, а сам сайт вже "перереїхав" на адресу gov.ua. Про проект та порядок отримання компенсації далі більш детально.

Прихисти своїх

З першого дня війни, коли на міста почали сипатися російські бомби, а люди стали вимушено залишили свої домівки, ми з командою запустили сайт Прихисток www.prykhystok.in.ua. Це онлайн-платформа, на якій українці безкоштовно пропонували своє житло тим, хто змушений тікати від війни. Житло обов’язково має бути безкоштовним – це було нашою принциповою позицією!

Дуже швидко волонтерська ініціатива перетворилася на справжній тренд: в усіх областях України, не охоплених бойовими діями, люди з готовністю прихищають в своїх домівках вимушених переселенців. Далі - більше.

На Прихистку почали розміщувати безкоштовне житло для українців і люди з інших країн Європи та світу.

Всього за дні війни сайтом скористалося 1,5 млн осіб, запропоновано 50 тис. ліжкомісць в Україні та за кордоном. І цифри щодня зростають.

Сьогодні на сайті понад 11000 пропозицій безкоштовного житла! З них 8100 варіантів прихистку в Україні та майже 3000 закордоном. При чому, пропозиція закордонного житла впродовж останніх тижнів значно зросла.

А відтепер кожен в Україні, хто безкоштовно прихистив в своїй домівці вимушених переселенців із постраждалих від війни регіонів, зможе отримати державну компенсацію на покриття витрат та оплату житлово-комунальних послуг.

Відповідне рішення за ініціативи Міністерства розвитку громад та територій прийняв Кабінет Міністрів України від 19 березня 2022 року. Воно стало одним з пакету президентських ініціатив, направлених на соціальну підтримку українців, які постраждали від війни.

Проектом компенсації вартості комунальних послуг керуватиме Мінрозвитку громад у тісній співпраці з місцевою владою.

Як отримати компенсацію

Для отримання компенсації, власнику житла потрібно розмістити оголошення про наявне безкоштовне житло на веб-сайті Прихисток, а також подати заяву з інформацією про розміщених осіб до виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради за місцем розташування житла. ⠀

Компенсацію зможуть отримати всі громадяни України, які прихистили у своєму помешканні переселенців з областей, де ведуться бойові дії.

Компенсація за комунальні послуги буде надаватись громадянам, які є власниками житла і безплатно розміщували у себе переселенців, які рятували своє життя від війни.

Розмір компенсації становитиме 14,77 за одну людину на добу. Тобто, в місяць максимальна сума може становити до 457 грн за кожного прийнятого переселенця. Точна сума залежатиме від кількості прийнятих біженців та кількості днів, які вони провели у господаря вдома.

Для того, щоб податись на компенсацію, власник приміщення повинен зареєструвати своє житло на сайті Прихисток (prykhystok.gov.ua) в розділі оголошень.

Наголошу, що "переїзд" сайту на адресу gov.ua відбувся достатньо незодавно і перехід відбуватиметься плавно. Тому адреса in.ua також буде активною впродовж найближчого часу, а всі подані оголошення - дійсними.

Після реєстрації на сайті та зустрічі людей, наступного ж дня власник житла має зареєструвати їх у виконкомі місцевої ради – міської, сільської чи ОТГ, або у ЦНАПі. Де вказати прізвище, ім’я та по-батькові кожної з розміщених осіб, додавши копії документів, що посвідчують їх особи.

А в разі зміни мешканців - подати заяву з інформацією про зміну переліку осіб, розміщених в жилому приміщенні. Такі списки необхідно буде подавати до 5 числа кожного місяця.

Там же, у виконкомі місцевої ради, за місцем розташування жилого приміщення, подати заяву встановленого зразка на отримання компенсації вартості комунальних послуг – її вже розробив Кабмін. Варто зазначити, що в майбутньому подібну заявку можна буде подати онлайн.

Після чого, до 20 числа наступного місяця буде здійснена виплата компенсації комунальних послуг, на карту, яка буде вказана заявником. Також важливою умовою для отримання компенсації для власників житла є відсутність боргів за комунальні послуги.

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Сервіс Прихисток став унікальним поєднанням волонтерських зусиль по допомозі українцям, які змушені покинути свої домівки, та державної підтримки, яка підхопила ініціативу та вивела її на новий рівень.

І поки в Україні громадяни і державні інститути так злагоджено працюють над викликами, нас чекає лише перемога!

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