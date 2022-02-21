Пазли склалися або "мир" за Путіним

Ігор Жданов, Міністр молоді та спорту України (2014-2019), український громадський і політичний діяч, комендант Майдану під час Революції гідності, член Ради Майдану, кандидат політичних наук, волонтер АТО.

Військово-політичні пазли склалися. Ситуація невизначеності закінчилися. На цьому тижні стало зрозуміло як російський агресор буде діяти далі і намагатися досягти своїх цілей. Отже, на російському порядку денному, який буде нам настійливо пропонуватися, наступні кроки:

1. Подальше нагнітання ситуації на Сході країни, відверті провокації, включаючи нібито обстріл ЗСУ російської території. Не виключені терористичні акти, організовані російськими ДРГ (диверсійно-розвідувальними групами) з масштабними жертвами як в так званих "ДНР" та "ЛНР", так і на підконтрольній Уряду України території, а можливо і в Росії. Будуть продовжуватися кібератаки проти українських органів державної влади, проводитися проплачені антивоєнні мітинги та публікуватися замовні статті у ЗМІ.

2. Визнання так званих "ДНР" та "ЛНР" Росією. Посилатися будуть на нібито гуманітарну катастрофу в ОРДЛО (отут і стануть в нагоді десятки тисяч біженців, яких майже примусово евакуювали до Росії), військову агресію України та її неспроможність виконати Мінські домовленості.

3. Введення миротворців ОДКБ (Організація договору про колективну безпеку), а фактично додаткових російських військ на територію ОРДЛО за зверненням російських маріонеток (практично за грузинським сценарієм). Недарма на наступному тижні плануються проведення позапланових засідань Державної Думи та Ради Федерації країни агресора.

Отакий собі "мир" за Путіним. Його мир це війна. Його правда це брехня. Його добро це зло.

Зрозуміло у Путіна є декілька сценаріїв подальшого розвитку ситуації. Однак, про повномасштабній наступ по всій території України мова, на мій погляд, не йде.

На мою думку, план-максимум російського диктатора передбачає подальшу окупацію лише всієї території Луганської та Донецької областей. Але навіть й такі міфічні забаганки російського агресора є нереальними.

Переконаний, Збройні Сили України спроможні дати рішучу відсіч маніакальним планам російського диктатора. І підтримка наших союзників, насамперед США, Великої Британії, Польщі, балтійські країни виявиться досить жорсткою.