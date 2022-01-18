Тестування моряків буде повністю переведено на міжнародну систему

Олександр Кубраков, міністр інфраструктури України

Улітку 2021 року кіберфахівці Служби безпеки України викрили одну з найбільших незаконних схем у сфері державних послуг — оформлення дозвільних документів українських моряків. За інформацією експертів вона щороку приносила її організаторам до $150 млн.

Як це працювало? За участі посадовців Державної служби морського та річкового транспорту України та Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків створювались умови, в яких для отримання позитивного результату тесту чи отримання документів потрібно було сплачувати гроші посередникам. У залежності від посади, вони вимагали від 3 до 8 тис. доларів.

Ця схема функціонувала дуже довго. За оцінками СБУ державний реєстр документів моряків остаточно потрапив до рук приватних осіб ще наприкінці 2019 — на початку 2020 року. Це була величезна структурована база даних, яка збиралась роками. Зрозуміло, що одним із головних завдань держави тоді було не допустити знищення цих даних.

У серпні минулого року СБУ нарешті знайшла дата-центр, де розміщувались сервери з Реєстром. Однак дані, а йдеться про декілька терабайт інформації, були у максимально дезорганізованому стані. Тому так, Реєстр вдалось повернути державі, однак працювати з такими даними було, фактично, неможливо.

Тому разом із Мінцифрою та проєктом USAID / UK aid «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах / TAPAS» ми розпочали непростий процес відновлення реєстру та створення нового інформаційного продукту. Минулого тижня вже оголошено тендер на розробку першої черги модуля дипломування моряків, а також державних електронних послуг для моряків на порталі Дія.

Наразі ж, з листопада минулого року, відновлене функціонування ключових інформаційних систем на базі Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків. Треба розуміти, що йдеться про тимчасові заходи - адже неможливо змусити працювати ефективно інструменти, які 5 років розроблювались під корупційні інтереси.

Тому наша команда обрала системне рішення — повну перебудову та диджиталізацію сфери дипломування моряків. Такі проєкти не реалізуються за 1 чи 2 місяці. Однак зрозуміло, що поки триває розробка нових рішень, недореформована система не здатна задовольнити ані наші потреби, ані потреби моряків.

Водночас є і дійсно проривні речі, які нам вдалось реалізувати.

По-перше, у зв’язку з пандемією, було подовжено термін дії раніше виданих документів моряків до липня 2022 року.

Запроваджено експериментальний проєкт із тестування моряків на базі міжнародної системи Crew Evaluation System 6.0. Нагадаю, що це те рішення, яке запропонував ринок - і ми з радістю його підтримали.

Перше тестування в CES 6.0 відбулось ще у листопаді минулого року. На даний час маємо 126 складених іспитів, з яких 77 - складено успішно. Ми бачимо, що наразі попит тут ще невеликий, однак я впевнений, що ні в кого не виникає сумнівів у прозорості та адекватності цього інструменту.

У майбутньому плануємо поступово повністю перевести тестування моряків у цю систему. Але для цього усі повинні бути готові складати іспити англійською мовою як цього вимагає власник продукту.

У червні 2021 року Верховна Рада України прийняла законопроєкт № 3944 — він скасував обов’язкову періодичну атестацію моряків у разі наявності безперервного стажу роботи на судах. За цією нормою 120 моряків вже отримали протоколи державних кваліфікаційних комісій та найближчим часом їм будуть видані відповідні свідоцтва. Ще майже 200 аналогічних заяв будуть опрацьовані до кінця січня.

Україна нарешті розпочинає процес приєднання до міжнародних конвенцій і зменшує бюрократичний тиск на моряків. І звісно ж, ми дуже чекаємо від народних депутатів дотримання обіцянки про проведення окремого “морського дня” у стінах парламенту для прийняття додаткових довгоочікуваних рішень.

Наш план на цей рік — максимально оцифрувати державні послуги для моряків, вивести їх на якісно новий рівень та мінімізувати корупційні ризики.

Я розумію, що зараз зроблено недостатньо, усі чекали уявних швидких рішень - однак реальні зміни є, вони відчутні. Системна корупція відходить у минуле. І вкотре закликаю усіх причетних негайно звертатись до правоохоронних органів у разі виявлення фактів корупції.

На жаль, затяжна криза у сфері дипломування моряків — це не єдиний подібний випадок. Державні сервіси дуже довгий час використовувались як засіб збагачення. Зокрема і в транспортному секторі. Йдеться, наприклад, про сертифікацію компаній, що здійснюють обов’язковий технічний контроль. Лише зараз ми намагаємось вивести цей процес у прозору площину і розконсервувати ринок, відкрити доступ для нових гравців.

Або багатолітня ситуація з міжнародними дозволами ЄКМТ, які перепродавались з величезною націнкою. Щоб побороти корупцію тут, запроваджуємо контроль за кожним дозволом у режимі онлайн. Ми щодня працюємо над тим, що зробити державні сервіси зручними та доступними.

Наголошую, що ми як і раніше відкриті до пропозицій, готові ділитися інформацією та обговорювати потенційні рішення. Запрошую всіх до конструктивного діалогу.

#працюємо_далі

І щодо важливості роботи моряків. На фотографії пришвартований 16 січня балкер W-ARCTURUS (ДП "МТП "Южний"). Судно доставило 79018 тонн вантажу для ПАТ «Центренерго».