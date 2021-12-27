Колонки

10:38 27.12.2021

Автор ДАНИЛО ГЕТЬМАНЦЕВ

С 1 января 2022 года 40 миллионов украинских потребителей получили право на фискальный чек

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С 1 января 2022 года 40 миллионов украинских потребителей получили право на фискальный чек

Данило Гетьманцев, народний депутат України, голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики

 

 "Приобрел в магазине телевизор Samsung. Через 2 месяца отличной работы он отключился, появилась надпись, что телевизор не обслуживается в вашем регионе. В магазине от возврата товара отказались, документы выданы от ФОПа. Чек не фискальный. Помогите пожалуйста".

"Приобрели на фирму через Интернет у ФОПа на большом сайте компьютер стоимостью 70000 грн. Через три недели компьютер сломался. Обратились с жалобой – сайт работает с другим ФОПов, этого ФОПа не найти. Чека нет. Что делать?"

Скажите, кто из вас в своей жизни не сталкивался с подобной ситуацией? С приобретенными в Интернете компьютером, зимней курткой на рынке, или может просто с обычными, пусть и любимыми начальником нашего БЭБ наушниками? Кто не вступал в долгие, изнурительные переговоры с продавцом, в последствие махнув рукой, плюнув на потраченные впустую деньги и прокляв государство, которое никогда никого не защищает? Ведь у всех было такое? И не один раз. Да, многие предприниматели обменивают не качественный товар, многие удовлетворяют жалобы. Однако, такие действия являются лишь следствием их порядочности и заботы о репутации. Ведь все понимают, что потребитель, человек, - который на самом деле является источником благосостояния и бизнеса (которому он платит доходы) и государства (которому бизнес платит налоги), - до 1 января 2022 года был самой не защищенной стороной экономических отношений в нашей стране.

Почему? Потому что у нашего потребителя нет и никогда не было права на чек. Во всем мире было, а у нас не было. Я имею ввиду фискальный чек, выдача которого фиксируется государством, а не клочек бумажки, от которой можно отказаться в следующую минуту после ее выдачи.

Отсутствие права сорока миллионов наших сограждан на чек было продиктовано якобы нашей заботой о малом и среднем торговом бизнесе, который мы якобы руководствуясь намерением не слишком обременять обязанностями, превратили в (давайте будем откровенными) самый большой в Европе канал сбыта контрабандной продукции без документов, живо вытиснившей отечественного товаропроизводителя и предоставившего практически неограниченные возможности для системного уклонения от уплаты НДС.

Якобы заботясь о легкости ведения и без того более чем льготированного (см., вторая и третья группы единого налога) малого торгового бизнеса, мы открыли ворота нелегальной торговле, которая по сути полностью находится в тени. И сегодня учитель или врач, приобретая для своего ребенка компьютер, на деньги сбереженные правдами и не правдами со своей мизерной зарплаты, с которой, к слову, он (в отличие от торговца) платит полную сумму (19,5%) подоходного налога, может предъявить свои требования по качеству товара, комплектации и т.д. только в том случае, если ему попался честный торговец, заботящийся о своей репутации. В противном случае государство его не защитит.

Итак, государство 28 лет не защищало учителя, медика, полицейского, военного, собирая достаточный для достойной оплаты их труда объем денег с теневой экономики. Государство платило и платит мизерную пенсию пенсионеру, латая дыры в Пенсионном фонде. И впоследствии государство же отказывает этим людям в защите их права на возврат не качественного товара?

Чем вызвана такая "государственная политика"? Какая у нее цель?

Обеспечить существование в самой бедной стране Европы самой крупной теневой экономики? В качестве очередного рекорда книги рекордов Гиннеса? Как мы уже давно там! Возможно наша цель обеспечить нескольким сотням семей в стране стремительное продвижение в верхние части мировых рейтингов состоятельности, от занятия контрабандой или продавая дорогостоящих товаров в Интернете и фешенебельных магазинах наших городов от имени ФОПов? Мы действительно держим на гране прожиточного минимума 12-14 миллионов наших сограждан, с боями выкраивая каждую копейку из бюджета на повышение социальных выплат, чтобы, реализуя контрабандный товар за черный нал, подонки, крышуемые такими же подонками и в налоговой, и в таможне получали дополнительный доход от последующей продажи схемного НДС в "скрутки"?

Доход, который они впоследствие используют кроме любовниц и любовников, итальянских вилл и средиземноморских яхт также для того, чтобы выводить людей на протесты против политики правительства по наведению порядка, ссылаясь на то, что правительство убивает малый и средний бизнес, вводя обязательное РРО.

В период новогодних праздников не хочется никого расстраивать, но да, у нас плохие новости для контрабандиствов, схемщиков и налоговых уклонистов из фешенебельных магазинов на Хрещатике. Да, мы убиваем их бизнес. Нет, не бизнес маленького ФОПа, реализующего свой товар в магазинчике – на его доход введение РРО никаким образом не повлияет. А ваш огромный коррупционный спрут, сковывающий развитие страны, приносящий вам миллиардные доходы.

С 1 января каждый торговец (кроме ФОП на 1й группе единого налога и ФОП в селах) будет обязан выдать фискальный, а значит зарегистрированный в налоговой чек. Каждый учитель, слесарь, военный, предприниматель как и любой другой потребитель при приобретении товара имеет право потребовать выдачу ему фискального чека, а при отказе обратиться с жалобой в налоговую службу. Невыдаяа фискального чека является основанием для расторжения сделки и для ответственности предпринимателя чек не выдавшего.

Так работает закон в развитых странах. Так работает закон, когда он один для всех. Так работает закон, когда он работает для людей. Так закон будет работать у нас несмотря на все потуги теневиков, щедро спонсирующих нечистоплотных политиков. Последним советую собрав в кулак остатки совести, если таковые имеются, возможно впервые задуматься над тем, что ваши финансируемые друзьями-контрабандистами речевки об убийстве бизнеса, пусть и приносят вам доход, но убивают вашу страну, убивают тех людей, которым Вы присягнули, включая и малый бизнес, которому для развития не надо ничего, кроме равных правил работы. Подумайте, возможно для вас еще не все потеряно…

Поэтому да, у нас плохие новости для теневиков и контрабандистов, но отличные для всех остальных наших граждан.

Каждый потребитель из всех 40 миллинов украинцев с 1 января 2022 года будет защищен. Защищен фискальным чеком, защищен государством, защищен законом!

Это станет еще одним мощным шагом, освобождающим нашу страну из плена коррупционно-олигархической машины, кропотливо создаваемой здесь 28 лет подонками разных мастей.

 

 

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