Финансовые мошенники против финансовых компаний

Владислав Блидченко, генеральный директор Ассоциации финансовых институций

На прошлой неделе информационное пространство Украины снова взорвалось очередной новостью о незаконных и неэтичных действиях якобы коллекторских компаний. По сообщениям СМИ, псевдоколлекторы фактически терроризировали педагогический коллектив целого учебного заведения.

Ассоциацию финансовых институций (АФИ) такое явление возмущает так же, как и всю украинскую общественность. Подобных вымогателей невозможно оправдать ни с какой точки зрения – ни профессиональной, ни экономической, ни тем более нравственной. Никакие долги не могут быть основанием для издевательства, психологической пытки и запугивания должников. Еще большее неприятие вызывают сообщения о психологическом насилии, направленном не только на должников, но и родственников, знакомых, соседей, даже коллег по работе. Это недопустимо!

В данном случае, АФИ, как объединение порядочных и законопослушных финансовых учреждений, осуждает несоблюдение требований законодательства и обычных моральных норм гражданского общества. Искренне надеемся, что благодаря широкой огласке и участию правоохранительных органов, других органов власти и народных депутатов, этот случай будет должным образом расследован и все виновные получат соответствующее наказание.

Пока, к сожалению, существуют так называемые черные коллекторы и мошеннические финансовые компании. Обычно такие учреждения периодически появляются на достаточно короткий срок, успевают провести ряд операций, получают сомнительный доход от незаконных операций и быстро исчезают.

Однако несравнимое большинство украинских финансовых компаний – добропорядочные участники финансового рынка. Маленькие и большие, с разными бизнес-моделями и финансовыми услугами – они, в отличие от "краткосрочных дельцов", упорно работают над своим профессиональным имиджем, годами создают положительную репутацию прозрачных и понятных поставщиков услуг. И очень досадно, когда общая и непроверенная информация о непрофессиональных действиях отдельных псевдоколлекторов или якобы кредиторов, распространяемых средствами массовой информации, бросает тень на весь небанковский финансовый рынок.

В этой связи наша Ассоциация призывает всех действовать исключительно в пределах и на основании закона. Кроме того, считаем недопустимым бездоказательную наклейку ярлыков "нарушители" или "мошенники" на все без исключения финансовые учреждения и коллекторские компании!

Были ли они коллекторами?

В настоящее время парламентарии сделали большой шаг на пути построения правового общества - в этом году были приняты значительные законодательные изменения, направленные на урегулирование вопроса этического взаимодействия с должниками и деятельности коллекторских компаний. Регулятором этих вопросов определен Национальный банк Украины, который в отведенный законом срок разработал ряд соответствующих нормативно-правовых актов. Одним из основных достижений Нацбанка можно считать создание в соответствии с законом реестра коллекторских компаний. Поскольку только те компании могут называться коллекторскими, информация о которых внесена в этот реестр.

Так вот, кому интересно – посмотрите, внесена ли информация об упомянутых коллекторах в реестр. Оказывается, что по состоянию на 5 ноября в реестр коллекторских компаний внесена информация только по 53 коллекторским компаниям. При этом компании, представители которых были разоблачены Национальной полицией в совершении незаконных действий, отсутствуют в данном реестре. А значит, эти компании не могут даже называться коллекторскими! Уже не говоря о незаконности их деятельности по урегулированию проблемной задолженности. Поскольку финансовым учреждениям запрещено заключать с такими компаниями какие-либо договоры, направленные на возврат долгов.

Вот и оказывается, что виновники "коллекторского скандала" - вовсе не коллекторы, но негативная информация прошла именно по поводу незаконных действий коллекторских компаний.

А еще бывают псевдокредиторы

Аналогичная ситуация часто складывается и относительно фактически финансовых компаний. Одни работают с соблюдением всех требований законодательства, а другие – нарушают все что только возможно. В то же время, в случае выявления нарушений негатив получают все финансовые компании.

Особо необходимо обратить внимание на проявления недобросовестной конкуренции и сознательной дискредитации финансовых компаний. Все чаще происходят случаи, когда клиенту финкомпании звонят неустановленные сторонние лица, говорят, что они представители кредитора, при взаимодействии, мягко говоря, нарушают требования нравственного поведения, или больше - предоставляют ложные реквизиты для выполнения обязательства. В результате имеем справедливо недовольных клиентов, в отдельных случаях даже обманутых должников, поскольку средства платятся по неверным реквизитам. А весь негатив и возможные меры влияния от регулятора получает ничего не подозревающая финансовая компания. К сожалению, в настоящее время четко не предусмотрен механизм достоверной идентификации кредитодателя или следующего кредитора – единственного законного инициатора урегулирования проблемной задолженности.

Ищем причину поглубже?

В связи с вышесказанным возникает вопрос: действительно ли виновники "коллекторского скандала" имеют названия, обнародованные в СМИ? Возможно, на самом деле мошенники только прикрывались именем и репутацией законопослушных компаний, вообще не имеющих к этому инциденту никакого отношения.

В частности, некоторые участники нашей ассоциации высказали предположение, что может иметь место заказ на дискредитацию конкретной финкомпании в глазах общественности и контролирующих органов с последующим лишением ее права работать вообще. Такая версия нам представляется не такой уж маловероятной.

В правовом государстве именно органы правопорядка должны установить все обстоятельства и выявить настоящих преступников, и только из соответствующего решения суда устанавливаются правонарушители.

Именно поэтому Ассоциация финансовых институтов поддерживает все инициативы, направленные на усовершенствование регулирования профессиональной деятельности на рынке финансовых услуг. При этом считаем, что правила, условия, ограничения и меры воздействия должны быть четкими, прозрачными, адекватными и одинаковыми для всех. Кроме того, АФИ обращается в Национальный банк Украины с предложением как можно быстрее разработать и внедрить действенные механизмы, направленные на более четкое урегулирование деятельности коллекторских и финансовых компаний, исключение не добропорядочной конкуренции и дискредитации финансовых компаний, усиление мер влияния за нарушение требований нравственного поведения.