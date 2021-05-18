Вы еще спрашиваете, почему в Украине такие высокие процентные ставки?

Владислав Блидченко, генеральный директор Ассоциации финансовых институций

Тема финансового сектора в Украине в последнее время все больше на слуху. Все радуются усилению защиты прав заемщиков и требуют от финансовых учреждений меньших процентов по кредитам. Забывая при этом, что низкие проценты невозможны без надлежащей защиты прав кредиторов. Главным образом речь идет об обеспечении своевременного, эффективного и законного возврата предоставленных кредитором средств.

А с этим вопросом ситуация в стране все больше и больше ухудшается.

Но все по порядку.

В первую очередь стоит упомянуть о том, что сейчас украинское законодательство предусматривает несколько механизмов удовлетворения требований кредиторов.

Основным механизмом сегодня являются судебные решения. Впрочем, это не очень удобный механизм, поскольку всем известны сроки рассмотрения судами обращений, которые могут длиться годами.

Альтернативным механизмом защиты прав кредиторов является совершение исполнительных надписей нотариусов, осуществляемых на оформленных надлежащим образом документах, подтверждающих действительность денежного требования к физическим лицам о взыскании задолженности по договорам, заключенным в письменной форме (в том числе электронной).

При этом все чаще появляются призывы о невозможности наложения исполнительных надписей на договоры, которые не заверены нотариально во время их заключения.

Например, недавно Нотариальная палата Украины обратилась к министру юстиции Украины с просьбой изменить Перечень документов, по которым взыскание задолженности производится в бесспорном порядке на основании исполнительных надписей нотариусов. Именно в части исключения положений об осуществлении исполнительных надписей на кредитных договорах.

Позиция Нотариальной палаты такова: создать такие условия, при которых любые сделки должны совершаться исключительно с нотариальным удостоверением. Чтобы нотариусы зарабатывали везде, где только возможно.

Однако, мы считаем, что такой шаг нанесет непоправимый ущерб финансовому сектору экономики страны.

Объясню подробно:

1) Внесение предлагаемых Нотариальной палатой изменений в упомянутый Перечень остановит потребительское кредитование. Поскольку Нотариальная палата призывает сделать незаконными исполнительные надписи на обычных (не заверенных нотариально) кредитных договорах, то кредитор будет вынужден отказывать потенциальному честному клиенту.

Украинцам придется забыть о кредитовании в магазинах бытовой техники, мебельных салонах или, скажем в строительных супермаркетах. Небольшие кредиты, которые берет рядовой гражданин в случае необходимости, также будут недоступны.

Все потому, что кредитор не сможет использовать свое право на защиту по упрощенной системе. Чтобы вернуть относительно небольшую сумму денег ему надо будет идти в суд. Проще подарить... Или может просто не давать?

Логичнее выбрать последний вариант.

2) Предположим, что финучреждения все же будут бороться за возвращение своих средств в судах. В тех самых судах, которые и без того уже завалены делами. Но Нотариальная палата может разрушить и этот механизм, если исполнительные надписи на кредитных договорах будут признаны незаконными. Просто представьте, что произойдет, если в суды пойдут все банки и финансовые компании с кредитными договорами на небольшие суммы. После лет судебных заседаний ответчик получит не только сумму долга, но и расходы кредитора на адвокатские услуги, которые за это время составят сумму значительно большую, чем, собственно, долг с процентами.

3) Учитывая первых два пункта, фанатично преданные потребительскому кредитованию финучреждения будут вынуждены поднять процентные ставки по своим кредитам, поскольку процедура возврата занимает большой промежуток времени и нужно закладывать этот риск в цену кредита.

4) Даже если не брать во внимание предыдущие пункты, надо понимать, что невозможно посадить нотариуса в каждом магазине, скажем, бытовой техники. Поскольку местом осуществления деятельности нотариуса служит его офис, где работает реестр и где хранятся бланки. Конечно, даже если покупатель пылесоса поедет в офис к нотариусу, то цена товара значительно возрастет. Потому что услуги нотариуса - не дешевые.

5) Созданные условия для финучреждений продемонстрируют миру крайне нестабильную ситуацию в Украине. Как и то, что гарантии Президента Украины зарубежным инвесторам относительно благоприятного климата, не такие уж и гарантии. Особенно, если учесть, что немало иностранных инвесторов уже разместили свои средства в украинской сфере кредитования.

Учитывая вышеизложенное, Ассоциация финансовых институций считает, что украинской власти необходимо сделать следующие шаги:

- оценить риски внесения изменений в вышеупомянутый Перечень документов, по которым взыскание задолженности производится в бесспорном порядке на основании исполнительных надписей нотариусов;

- проработать пути урегулирования ситуации с исполнительными надписями;

- проработать пути совершенствования системы кредитования населения Украины в местах реализации бытовой техники и товаров первой необходимости, позволяющие защитить интересы населения и уменьшить процентную ставку и тому подобное.

Надеюсь, действующей украинской власти хватит здравого смысла, чтобы действовать взвешенно и не сделать ошибок, способных нанести непоправимый вред для финансового сектора нашей экономики.