Объявление на столбе: "Дам деньги в долг"

Владислав Блидченко, генеральный директор Ассоциации финансовых институций

В последнее время начал замечать в городе странные объявления: "Дам деньги в долг". Действительно, ну кто в здравом уме пойдет занимать у какого-то подозрительного "нелегала", когда можно просто обратиться к цивилизованной компании, работающей открыто и прозрачно. К счастью, в Украине достаточно таких компаний, поставивших выдачу небольших кредитов на поток. Легко и удобно.

Впрочем, представим, что количество таких компаний резко уменьшилось, а оставшиеся, устраивают потенциальным заемщикам строгий отбор. А о мелких кредитах даже и говорить не хотят.

Не может быть? Но именно к этому могут привести популистские призывы к жесткому регулированию рынка мелкого кредитования, ограничения процентных ставок небанковских финучреждений и тому подобное. Конечно, если они найдут отклик у законодателя.

В качестве примера можно привести опыт такой близкой нам теперь Польши.

До 2014 года регуляторно-правовое поле нашего соседа не успевало за динамичным развитием рынка и сектор небанковских кредитов считался чуть ли не теневым. В 2014 году, по сравнению с 2008-м, рынок небанковских кредитов там удвоился и составил 4,1 млрд злотых.

Понятно, что вместе с расширением рынка финансовых услуг увеличилось и количество негативных явлений. Это привело к началу дискуссии о более жестком регулировании, целью которой было обеспечение финансовой безопасности потребителей от непрофессиональных участников рынка. Знакомо, правда?

Как следствие, в Польше таки был принят закон, который с начала 2016 года:

- ввел предельные непроцентные расходы потребительского кредита;

- ограничил возможности погашения кредита путем выдачи нового кредита;

- ввел максимальные сборы за взыскание долга за просрочку;

- ввел минимальные требования к капиталу в размере 200 000 злотых и формы уставного капитала кредитного учреждения в виде денежного взноса.

Что-то такое сейчас призывают ввести и у нас. Но проведенный статистический анализ кредитного рынка Польши после введения указанных правил показал следующее влияние:

- в стране увеличилась средняя сумма кредита и средний срок погашения кредита;

- кредиторы перешли в предоставление услуг и обслуживание потребителей через удаленные (online) каналы, где обслуживание клиентов дешевле, чем в случае традиционных (offline) каналов;

- сократилось количество компаний, которые предоставляют кредитные услуги, в результате введения требований к размеру собственного капитала и ограничения максимальных непроцентных расходов по потребительскому кредиту;

- ухудшилось финансовое положение и прибыльность кредитных организаций, что привело к убыткам и оставление кредитного рынка, особенно небольшими компаниями;

- снизилось количество одобренных заявок на получение кредитов примерно до 34%. Для сравнения, в 2010 году аналогичные заявки одобрялись на уровне 66%.

- нерентабельность части продуктовых оферт способствовала снижению предложения на рынке финансовых продуктов.

Специалисты Ассоциации финансовых институций считают, что данная редакция участников рынка вполне прогнозируема. В конечном итоге она способствует развитию кредитования между заинтересованными физическими лицами без посредничества финансовых институтов. В современных условиях, это происходит быстро с помощью специализированных финансовых интернет платформ (таких как peer-to-peer lending).

Таким образом, государство, пытаясь чрезмерно контролировать рынок, в итоге получает прямо противоположный результат. Это касается и уменьшения налоговых поступлений, и потери рабочих мест. Поскольку изменения коснулись не только кредитных компаний, но и целого ряда организаций, обеспечивающих жизнеспособность экосистемы микрокредитования, такие как фирмы сферы маркетинга, операционного обслуживания, взыскание долга и др. Ну а о росте количества негативных явлений на таком анархическом рынке уже и говорить не стоит.

Итак, вышеприведенный пример государственного регулирования нашего ближайшего европейского соседа вряд ли можно считать положительным.

Следует учитывать и то, что не адекватное и слишком жесткое государственное регулирование в сочетании с отсутствием понимания дальнейшего регуляторного развития отпугивает потенциальных инвесторов кредитного рынка, а также не способствует интересу корпоративных инвесторов к ценным бумагам, эмитентами которых являются кредитные небанковские институты.

А от этого, наряду с поставщиками финансовых услуг, бесспорно будут страдать обычные потребители. Ведь от непрерывной работы финансовых учреждений, зависит возможность миллионов граждан иметь доступ к дополнительным небольшим по размеру, но быстрых источников денежных средств. В том числе, для оплаты неотложного лечения, оплаты коммунальных услуг, приобретения необходимых лекарств и продуктов питания.

Поэтому, если их лишить такой возможности, то очень быстро они начнут искать эту возможность в объявлениях на столбах или в интернете. И далеко не факт, что у кого-то из "случайных кредиторов" не будет лежать окровавленная бита в шкафу.