Светлые и темные стороны законопроекта о финуслугах и финкомпании

Владислав Блидченко, генеральный директор Ассоциации финансовых институций



Финансовая сфера украинской экономики в настоящее время переживает глобальные перемены. Чего только стоит передача функций регулятора рынков небанковских финансовых услуг Нацбанку. Поэтому вполне естественным выглядит и работа над заменой действующего Закона "О финансовых услугах и государственном регулировании рынка финансовых услуг", который был принят еще в 2001 году и с тех пор имел в основном косметические правки.

Новый проект Закона о финансовых услугах и финансовых компаниях (№5065) зарегистрирован в Верховной Раде в феврале этого года и изначально имел ряд серьезных недостатков, на которые экспертная среда, народные депутаты и другие специалисты активно обращали внимание. Впрочем, парламентарии приняли его в первом чтении, пообещав серьезно доработать перед вторым чтением и снять все спорные моменты. Но буквально на днях Ассоциация финансовых институций получила информацию, что уже 22-24 сентября Верховная Рада на своем пленарном заседании может окончательно принять Закон о финуслугах и финкомпаниях, в тексте которого скрыты серьезные опасности для рынка.

Почему это так важно

В первую очередь отметим, что Законопроект является рамочным и должен заложить законодательные основы для принятия специальных актов законодательства, которые должны более подробно и в полной мере урегулировать основные принципы осуществления деятельности по предоставлению каждого отдельного вида финансовых услуг. Кроме этого, законопроект содержит статьи, регулирующие деятельность по предоставлению отдельных видов финансовых услуг - деятельность финансовых компаний и ломбардов.

Именно поэтому, особенно важно через принятие данного законопроекта сформировать должную основу для дальнейшего развития, как рынка финансовых услуг в целом, так и предоставить возможность для дальнейшего совершенствования каждого отдельного вида финансовой услуги.

Однако, однозначно сделать вывод о последствиях принятия предложенного ко второму чтению законопроекта довольно трудно. Некоторые нормы проекта имеют как светлые, так и темные стороны.

Скрытая угроза

С одной стороны, законопроект является прогрессивным документом, который не только совершенствует ключевые принципы и основы деятельности на этом рынке, но и усиливает положения по защите потребителей при пользовании такими услугами, а также предусматривает новые подходы к государственному регулированию и надзору за деятельностью на рынке финансовых услуг.

С другой, нормы закона предоставляют возможность Регулятору самостоятельно и по своему усмотрению, вопреки или даже при отсутствии законодательного регулирования устанавливать требования, ограничения, нормативы, порядки и почти все, что он захочет относительно всей финансовой системе страны. Более того, законопроектом предусмотрено, что регулятор будет иметь полномочия вообще запретить предоставление определенных услуг, не регулируемых или не предусмотренных настоящим законом, но которые, по мнению органа, по своей сути могут содержать признаки одного или нескольких видов финансовых услуг.

И такие полномочия Регулятора закреплены в большинстве нормах законопроекта. По сути Регулятор становится альтернативным законодательным органом. И это действительно может стать проблемой в будущем, ведь для отдельных органов устанавливаются дополнительные полномочия, которые не согласуются с общими конституционными принципами разделения властей, в частности, на законодательную и исполнительную, а также по осуществлению деятельности государственными органами исключительно в рамках закона.

Вообще, вопрос предоставления отдельным органам расширенных полномочий достаточно дискуссионный и неоднозначный. И в первую очередь это связано с возникновением в этом случае значительных коррупционных рисков. Именно на это, к слову, и обратил внимание Комитет ВРУ по вопросам антикоррупционной политики, который в своем заключении к законопроекту №5065 высказал предостережение. По мнению Комитета, «нечеткость определения в Законе полномочий органов государственного регулирования, неопределенность прозрачных процедур их реализации, не установление предполагаемых требований к участникам рынка финансовых услуг противоречит принципам правового порядка в Украине и способствует возникновению коррупционных рисков». А в нашей стране, как известно, если есть риск коррупции, то она будет обязательно.

В то же время, есть понимание, что действующий в настоящее время Закон «О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг» уже не отвечает потребностям сегодняшнего и не позволяет развиваться как отдельным видам финансовых услуг, так и поставщикам финансовых услуг. Действительно, со времени принятия действующего закона в 2001 году как на финансовом рынке, так и в концепции его регулирования произошли значительные изменения, изменились органы регулирования, появились новые услуги и инструменты.

При этом, законопроект содержит общие декларативные термины и определения, что не позволяет понять будущую концепцию государственного регулирования рынка небанковских финансовых услуг.

Новая надежда

Подводя итоги выше сказанного, можно быть уверенным, что в ближайшее время финансовый рынок получит новый главный Закон - о финансовых услугах и финансовых компаниях. Однако, будет ли он прорывом в регулировании финансового рынка и основой стремительного развития новых финансовых услуг - покажет время. А для финансовых компаний, которые уже работают на этом рынке предусмотрен переходный период - Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования, но вводится в действие через два года со дня вступления его в силу.

И это дает надежду на то, что даже после вступления в силу, есть время на определенные корректировки его положений. Ну, или на перевод бизнеса в более комфортную страну.