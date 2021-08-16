О ставках кредитов замолвим слово

Владислав Блидченко, Генеральный директор Ассоциации финансовых институций

В Украине по состоянию на 1 июля этого года действует около 1000 финансовых компаний. Из них около 100 активно выдают микрокредиты.

В основном микрозаймы оформляют на короткий срок: до 15-30 дней. Суммы кредитов также невелики: в среднем до 6 тыс. гривень. Проценты начисляются ежедневно и могут представлять 1-2,5% в день.

Часто финансовые компании проводят акции, где на льготный период (чаще всего до 10 дней) ставка начисляется по минимальному размеру - 0,01% в день.

Годовая процентная ставка для продуктов финкомпаний не так важна - обычно такие займы выплачиваются за 1-2 недели, поэтому кредитная нагрузка в годовом соотношении не так ощутима заемщику.

Однако в кредитном договоре финансовая компания обязана указывать годовую процентную ставку. Так, например, если оформляется онлайн кредит с процентной ставкой 2% в день, то именно годовая процентная ставка составит 730% годовых.

Дорого ли это?

На первый взгляд может показаться, что да. Но на самом деле, все довольно условно и зависит от стороны принятия решения. Действительно, со стороны потребителя существует потребность в получении дешевых кредитов, поэтому существующая ставка выглядит слишком высокой. В то же время, со стороны финансовой компании - размеры ставок обоснованные и взвешенные.

Кредитная ставка - это стоимость денег. Для финансовых компаний деньги являются таким же товаром, как для фермеров - зерно или продукты животноводства, а для автопроизводителей - автомобили. Единственная разница в том, что за свой товар финансовые компании получают плату вместе с самим товаром и таким же товаром.

Стоимость кредитов зависит от многих факторов, которые часто даже сложно связать с финансами. В то же время, ключевыми в определении процентных ставок небанковских финансовых компаний остаются уровень риска в экономике и риск доверять деньги заемщику.

Кредит для финансового учреждения - это соотношение двух составляющих деятельности: желания заработать и риска потерять предоставленные взаймы деньги (или инвестиции). Кредитная ставка - это своеобразный маркер или точка равновесия финансовой услуги, ведь чем выше риск, тем больше процентная ставка. Однако, чем выше процентная ставка - тем менее привлекательным для заемщика будет кредит и тем меньше будут шансы, что его кто-нибудь сможет себе позволить.

При этом, риски могут быть как внешними, то есть рисками предоставления услуг именно в Украине в целом, так и внутренними (риски, связанные с конкретным заемщиком). Именно благодаря рискам, которые существуют в Украине, нам так дорого обходятся финансовые кредиты.

Но так хочется порулить.

В Украине, на протяжении всей истории независимости, периодически поднимаются вопросы жесткого государственного регулирования максимальных размеров процентных ставок по кредитным операциям, в том числе микрозаймов.

Так, например, проект закона о защите прав заемщиков в рамках договоров микрокредитования и микрозаймы от 02.03.2021р. №5184, который находится сейчас на рассмотрении в ВРУ, предусматривает, что эффективная процентная ставка по микрозайму не может превышать тройной размер учетной ставки НБУ.

И вопрос здесь даже не в размере процентной ставки или другого ограничения, а вообще в целесообразности и обоснованности на государственном уровне осуществлять регулирование стоимости товаров и услуг.

Вспомним опыт.

В данном случае уместно рассмотреть ситуацию вокруг законопроекту №4364, которым депутаты, в частности, хотели установить предельный размер межбанковской комиссии на платежном рынке. Разработчики законопроекта утверждали, что такие изменения будут способствовать гармонизации украинского законодательства с Европейским и приведет к уменьшению цен на товары и услуги.

В то же время, исключительно благодаря однозначной позиции НБУ по этому вопросу, которая заслуживает одобрения и всестороннюю поддержку, удалось избежать лишнего регуляторной нагрузки на рынок.

Согласно официальному заявлению Национального банка относительно законопроекта №4364 "это может навредить потребителям и заставит банки сворачивать программы лояльности". В НБУ уверены, что размер ставки интерчейнджа (межбанковской комиссии) должна регулироваться исключительно рыночными методами, "ведь это дает возможность финансовой индустрии обеспечивать дальнейший рост безналичных платежей, сокращение доли теневой экономики и рост поступлений в государственный бюджет в результате цифровизации платежей".

Отдельно Нацбанк обратил внимание на негативные последствия регулирования интерчейнджа в ЕС в 2015 году, что привело к росту стоимости обслуживания банковских счетов, исключительно платного обслуживания карт, меньшего их количества.

Также, по сообщению НБУ, увеличилась стоимость овердрафтов и получения кредитных средств, выросла стоимость тpaнсграничных операций (за пределами страны банка-эмитента) и сократились программы лояльности (кэшбек и т.д.). Неутешительные результаты были получены и в других странах, которые попытались ограничивать ставку нерыночными способами, в частности, в США и Австралии.

В НБУ отметили, что регулирование ставки в Украине может привести к остановке развития и, вероятно, свертыванию pos-терминальной сети, увеличению стоимости обслуживания банковских счетов и карт для граждан и свертыванию программ лояльности (кэшбек, кредитные лимиты, льготный кредитный период на карте).

Делаем вывод.

Аналогичная ситуация может сложиться и на рынке потребительского кредитования в случае законодательного ограничения процентных ставок по кредитам.

И от этого будут страдать как предоставители финансовых услуг, так и обычные потребители, которым будут ограничены возможности получать дополнительные небольшие по размеру, но быстрые источники денежных средств. Кому на оплату коммунальных, кому на срочное лечение и тому подобное.

Поэтому, в данной ситуации остается только поддержать Национальный банк Украины в отстаивании рыночных основ функционирования рынка финансовых услуг с одновременным четким, понятным и прогнозируемым государственным регулированием.