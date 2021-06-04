Колонки

15:34 04.06.2021

Автор: ВЛАДИСЛАВ БЛИДЧЕНКО

"Коллекторскому закону" уже 2 месяца. Первые результаты.

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"Коллекторскому закону" уже 2 месяца. Первые результаты.

Владислав Блидченко, генеральный директор Ассоциации финансовых институций

 

В Украине вот уже почти 2 месяца работает Закон о защите должников при урегулировании просроченной задолженности (так называемый "коллекторское закон"). В целом данный законодательный акт очень своевременный, потому что защищает заемщиков и их близких от действий тех нечистоплотных коллекторов, которые уже начали забывать правила этики и морали.

И пусть он окончательно вступит в силу только 14 июля, первые двухмесячные результаты действия основных норм закона говорят о том, что коллекторы быстро унормируют свою деятельность. А те, кто не захочет действовать в законодательном поле, скоро будут вынуждены уйти с рынка.

Но у этой медали есть и другая сторона.

Коммуницируя с членами Ассоциации финансовых институций, мы видим, что практически все небанковские финансовые учреждения поддерживают установку на уровне закона цивилизованных правил урегулирования просроченной задолженности по потребительским кредитам. Однако, начали поступать и тревожные данные.

Так, с начала действия "коллекторского закона" возврат займов, полученных у небанковских финучреждений, упал в два раза!

В два раза! Без дополнительных объективных причин. В стране ослабили карантинные меры, курс гривны медленно укрепляется, произошло сезонное снижение коммунальных платежей, уровень зарплат понемногу растет (по крайней мере официально).

Что же произошло?

Ответ очевиден: падение финансовой дисциплины заемщиков.

Иными словами, среди наших заемщиков существует достаточно большая прослойка граждан, которые считают, что если им не напоминают о долге, то с его возвращением можно не спешить.

Что с этим делать?

Участники нашей ассоциации считают, что защищая заемщиков от злоупотреблений недобросовестных коллекторских компаний, необходимо также установить и действенный механизм защиты кредиторов от злоупотреблений со стороны недобросовестных заемщиков.

Опираясь на международный опыт, привлечение коллекторской компании к урегулированию просроченной задолженности должно означать для должника ухудшение его кредитного рейтинга, увеличению для него в будущем стоимости финансовых услуг, возможного отказа со стороны финансовых учреждений в предоставлении финансовых услуг и тому подобное.

Этого в "коллекторском законе" нет.

Кроме того, следует учитывать, что коллекторская деятельность не ограничивается исключительно рынком финансовых услуг, на которые ориентированы нормы принятого закона, а может осуществляться по любым долгам - за приобретение товаров с рассрочкой платежа, за жилищно-коммунальные услуги, за телекоммуникационные услуги и тому подобное. Итак, урегулирование лишь части правоотношений, связанных с коллекторской деятельностью, представляется недостаточным.

В связи с этим Ассоциация финансовых институций призывает парламентариев обратить свое внимание на необходимость урегулирования полного спектра деятельности коллекторских копаний, а также предусмотреть действенные предохранители злоупотреблений со стороны недобросовестных должников и наступления для них негативных последствий за сознательное уклонение от выполнения обязательств.

Таким образом, уже настало время для исправления допущенных ошибок и устранения пробела в государственном регулировании коллекторской деятельности и обеспечить надлежащую защиту прав и интересов граждан, и финкомпаний при взыскании проблемной задолженности.

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