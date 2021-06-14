Почему нельзя было подписывать финплан "Нафтогаза"

Игорь Уманский, Глава платформы "Национальная экономическая политика", дважды министр финансов Украины



О монопольных играх, недоплате налогов и ненужных евробондах на миллиард долларов

3 июня правительство подписало финансовый план НАК "Нафтогаз" на 2021 год. К сожалению, открытого обсуждения этого документа не было. Его принесли в Кабмин кулуарно, так же кулуарно утвердили.

В выигрыше новый руководитель НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко. Во-первых, финплан – это безопасность. Только при наличии утвержденного финансового плана госкомпания имеет право проводить капитальные расходы. Закупать трубы, автомобили, строительные материалы. Без финплана этого делать нельзя, под страхом уголовного преследования.

Во-вторых, это новые возможности. Еще во времена Андрея Коболева могли пройти тендеры на закупку товаров, работ и услуг. Но те компании договаривались с Коболевым, а не с Витренко. Новый финплан позволяет произвести легкую корректировку названия программы. Это автоматически означает, что придется переделать тендерную документацию и заново провести торги. Витренко может встретиться со всеми подрядчиками, с которыми когда-то встречался Коболев, и выставить условия, которые лучше отвечают интересам компании.

В-третьих, это долги. Финплан позволяет привлечь новые деньги. А НАК собрался в 2021 году выпустить еврооблигации.

Что получит государство? Подозреваю, что правительство удовлетворилось тем, что "Нафтогаз" перечислит государству 16,6 млрд грн дивидендов. Согласитесь, это нелишне, когда нужно финансировать "Большую стройку". Вот почему Кабмин мог закрыть глаза на вопиющие перекосы, заложенные в текст. Хотя конечно же, он не должен был так поступать. Правительство – не базар.

Приведу вам десять примеров таких перекосов. Это далеко не исчерпывающий список, но очень показательный.

Первый. Политика отражается на экономике. "Нафтогаз" уже приготовился к снижению транзита российского газа через газотранспортную систему Украины. Достроенный "Северный поток-2" действительно превращает украинскую "трубу" в кусок металлолома, обслуживать который придется жителям страны.

Второй. Компенсировать потерянные доходы НАК планирует, зарабатывая больше на торговле газом. И тут у него настоящее счастье. Действие так называемых "специально положенных обязательств", которые ограничивали отпускные цены на газ, закончилось в апреле. С мая 2021 года государство отпустило "Нафтогаз" в свободное плавание. Наступил полный рынок. Теперь монополия может продавать газ кому хочет и по любой цене. Запланирован существенный рост доходов от продажи газа. А значит, прибыль должна вырасти.

Третий. Странно, но "Нафтогаз" едва ли не уйдет в убытки. Чистая прибыль сократится до 2,4 млрд грн.

Стороннему наблюдателю эта цифра покажется огромной. Но все познается в сравнении. Напомню, НАК – крупнейшая государственная компания Украины. Чистый доход "Нафтогаза" в 2021 году запланирован на уровне 122 млрд грн, а в недалеком 2019 году он даже достигал 178 миллиардов. На фоне этих цифр, 2,4 миллиарда выглядят подозрительно куцо.

Опять же для сравнения, в плане на 2020 значилась сумма 11,5 млрд грн, а в 2019 году реальная прибыль составила 51 млрд грн. И пусть она сложилась за счет денег "Газпрома", но ведь далеко не вся.

Как же компания объясняет такое падение прибыли? Помимо падения транзита, в финплан заложены плановые неплатежи. То есть, "Нафтогаз" заранее согласен, что население оплатит только 61% полученного газа, теплокоммунэнерго только 86%, и так далее. Вот такой бизнес.

Четвертый. Сумма налогов и сборов в бюджет также резко упадет. В 2019 году НАК заплатил государству 50 млрд грн, в плане на 2020 год стояла сумма 58 миллиардов. А вот на 2021 год цифра уменьшилась вдвое - до 20,5 млрд грн.

С 2021 по 2025 год "Нафтогаз" вообще не планирует платить налог на прибыль. Для сравнения, в 2019 налог составил 9,7 млрд грн, в 2020 планировался на уровне 14,6 млрд грн. Уменьшаются платежи и по другим налогам.

Пятый. "Нафтогаз" заплатит государству дивиденды на 16,6 млрд грн. При этом он хочет забрать СЕБЕ 17,2 млрд грн дивидендов от компаний, которые входят в вертикаль НАКа. Специалисты по бюджетному праву считают, что такое желание забрать деньги противоречит законодательству, потому что госкомпании должны платить дивиденды напрямую в госбюджет. В частности, речь идет об "Укргаздобыче", на основе которой собственно и паразитирует надстройка в лице НАКа.

Шестой. При этом, "Нафтогаз" собирается выпустить еврооблигации на миллиард долларов. Но зачем? В финплане значится, что в 2021 году компания не импортирует ни кубометра газа. В подземных хранилищах достаточно запасов. А если нет импорта, то не нужна и валюта? Зачем тогда выпускать евробонды?

Я знаю ответ. В предыдущие годы "Нафтогаз" привлекал валютные долги. Можно сказать, что новый миллиард нужен для рефинансирования старого долга. Резонно? Вроде бы. На самом деле, компания вполне могла не привлекать новый долг, а просто сократить непродуктивные расходы. Но, видимо, задача стоит именно привлечь долг.

Седьмой. Уже стало доброй традицией ежегодное повышение зарплат в "Нафтогазе". И это притом, что средняя зарплата сотрудника НАКа уже в 15 раз (!) превышает среднюю по стране. В 2021 году фонд оплаты труда в компании снова увеличится - теперь на 21%.

Восьмой. Зато снова никакой активности в добыче газа. От слова совсем. Компания видит свое будущее как самый большой газовый трейдер страны, работающий под прикрытием государства, но ничего не дающий государству взамен.

Девятый. Продолжается манипуляция терминами, которые ничего не значат. Приведу пример. "У 2020 році розпочато новий етап трансформації Групи Нафтогаз, який передбачає її перетворення в національного лідера, провідну регуональну вертикально інтегровану енергетичну групу компаній з ефективними бізнес-процесами та сильними розвинутими компетенціями... Першочерговим завданням трансормації на сьогодні є забезпеечення ефективного функціонування нової операційної матричної моделі, що передбачає організацію діяльності групи Нафтогаз у дивізіонах та корпоративних функціях".

Что это вообще означает? Объясню. На услуги внешних советников, которые помогают обновить и имплементировать корпоративную стратегию "Нафтогаза", в 2021 году потратят 3,5 млн евро. А на развитие центра аналитики компетенций и повышения эффективности компании планируется потратить 1,5 млн евро. Итого, 5 миллионов евро в обмен на путаные формулировки.

На мой взгляд, набсовет и менеджмент "Нафтогаза" пускают пыль в глаза государства, чтобы отвлечь внимание от банальных растрат. Соглашусь, что нужно удивительное искусство, чтобы обосновать, зачем Украине нужна ничего не производящая паразитарная надстройка на рынке газа, которая потребляет миллиарды долларов в год и совершенно не учитывает интересы государства. Правительство обязано усилить контроль эффективности компании.

Десятый. Расходы на содержание общественной организации "Федерация работодателей нефтегазовой отрасли" запланированы на уровне 50 млн грн в год. Недавно эта организация мелькнула в отчете Генерального прокурора США Конгрессу. Через нее экс-глава "Нафтогаза" Андрей Коболев публиковал заказные статьи в СМИ Соединенных Штатов. По сути, эти 50 миллионов - деньги на оплату лоббизма компании. Вопрос к налогоплательщикам: нам точно нужно, чтобы НАК в Штатах публиковал заказные статьи за наши деньги?

Это были десять моментов, которые видны со старта. Наверное, вы обратили внимание на календарь. Сейчас июнь 2021 года. А финансовый план - это план БУДУЩИХ действий, по которому "Нафтогаз" должен работать весь 2021 год.

Но последние годы правительство утверждало финплан НАКа не раньше июля уже текущего года. А в 2020 году поставило своеобразный рекорд, утвердив его в декабре! Как показывает практика, никто и не собирался работать по заранее утвержденному плану. По итогам 2020 года "Нафтогаз" вместо запланированной прибыли решил показать убытки и не платить в бюджет ничего. Вот и теперь: уже июнь 2021 года, а финплан только приняли. Возникает вопрос, зачем тогда он вообще нужен? И будет ли компания соблюдать финплан 2021 года, если она не соблюдала все предыдущие?

Итак, документ гигантский, и анализировать есть что. Но о чем говорят эти факты? Дам несколько умозаключений.

Вывод первый. Собственник (государство) в очередной раз отстранен от управления крупнейшей монополией страны. "Нафтогаз" предложил, а Кабмин подмахнул глубоко манипулятивный документ. Тем самым компания сняла с себя ответственность за возможные нарушения. "Правительство подписало – мы выполняем".

Вывод второй. Складывается впечатление, что государству оставили символическую прибыль (2,4 млрд грн), а остальное "распилили". Понятно, что это не слишком уважительное отношение к собственнику компании. Но я хотел бы отметить: слуги ведут себя настолько нагло, насколько позволяет хозяин.

Вывод третий. "Нафтогаз" ведет себя как классическая монополия. С той разницей, что эта монополия формально принадлежит государству. Только вот государство от нее не получает почти ничего. 16,6 миллиардов дивидендов – слишком несоразмерная сумма, учитывая масштабы НАКа. Зато монополия очень бодро использует государство для получения прибыли. Все ключевые решения, от отмены ПСО до повышения тарифов, НАК "продавливает" через Кабинет министров.

Правительство взяло на себя всю ответственность. Что взамен? Получая сверхприбыли, "Нафтогаз" практически не платит налогов. Новый руководитель "Нафтогаза" Юрий Витренко со старта ведет себя как классический олигарх. Он использует правительство для того, чтобы захватывать все новые рынки и накачивать компанию деньгами, но для жителей страны работы компании выглядит как злоупотребление монопольным положением. Самое время вмешаться Антимонопольному комитету. Дайте знать, если его создадут.

Главный вывод: Нельзя было подписывать такой финплан. Правительство пошло на глубоко непрофессиональный шаг, и совершило тем самым коллегиальное преступление. Финплан необходимо было вернуть компании вместе с очень жесткими плановыми показателями. Помимо финансовых платежей, правительство должно было потребовать с "Нафтогаза" наконец-то увеличить добычу газа в Украине. Не лишним было бы заранее обсудить вопрос продажи газа теплокоммунэнерго, чтобы с началом отопительного сезона энергетика вновь не оказалась в финансовом коллапсе.

И еще один вывод, который напрямую не вытекает из финплана.

Говорят, что новая метла метет по-новому. Но в "Нафтогазе" ничего особо не изменилось. Новая метла насажена на старое древко. Вместо Андрей Коболева монопольным монстром руководит Юрий Витренко. Однако наблюдательный совет - остался тем же, политика компании тоже.

Возникает вопрос: зачем тогда с боями снимали Андрея Коболева? Мы хотели поменять вывеску?

В случае с "Нафтогазом" напрашивалась не точечная операция спецназа, а масштабная войсковая операция по смене всей модели управления "Нафтогазом". Ждали большей координации с целями государства и возможностями экономики. Но потом начались политические игры, и теперь выясняется, что по сути не изменилось ничего.

Эти действия власти никак нельзя назвать разумной государственной политикой. Кабинет министров обязан поставить НАК "Нафтогаз" на службу экономике и государству. И у него была хорошая возможность – и отправить финплан на доработку. Этот шанс упущен. Ждем следующего года или следующего правительства.