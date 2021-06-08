Экология = экономика

Игорь Уманский, Глава платформы "Национальная экономическая политика", дважды министр финансов Украины

Несколько последних десятилетий ведущие страны мира постоянно работают над переориентацией своих экономик в сторону рационального использования ресурсов и сохранения природы. И это не просто благородная миссия. Изменяя принципы промышленной эксплуатации природных ресурсов и недр, они в первую очередь думают об экономических перспективах такого подхода.

Если смотреть на развитие событий с такой точки зрения, вся эта история начинает играть новыми красками. Масштабные "зеленые" программы, которые воплощают США и Европа, имеют все признаки нового протекционизма. Под флагом восстановления эко-баланса ограничивается доступ продукции из стран-конкурентов на внутренние рынки. А значит, это очередной раунд по предоставлению преимуществ собственным производителям.

Конкурируя между собой, два глобальных игрока побуждают весь мир присоединиться к соревнованию, которое по масштабам сопоставимо с гонкой вооружений. И Украина или примет участие в этой эко-гонке, или окажется на обочине, страдая от квот и санкций, теряя рынки сбыта и вес на политической арене. И так и останется сырьевым придатком с загрязненной окружающей средой.

European Green Deal

В декабря 2019 года Евросоюз утвердил "Европейский зеленый курс» (Green Deal) с амбициозной целью: к 2050 году превратить Европу в климатически нейтральную территорию. На выполнение заданий Green Deal Еврокомиссия выделит триллион евро!

К 2030 году планируется, в частности:

- сокращение выбросов парниковых газов на 55% по сравнению с 1990 годом;

- переход на чистые технологии и возобновляемые источники энергии;

- сокращение выбросов парниковых газов (CO2) в транспортном секторе на 90%;

- отказ от двигателей внутреннего сгорания и введение стандарта выбросов Евро-7 в 2025 году.

Это только начало кардинальных изменений экополитики Евросоюза, и Украина не может стоять в стороне. Мы должны воспользоваться шансом и сделать ставку на синхронизацию общественных и экономических отношений внутри страны с "Европейским зеленым курсом" и наконец перейти на новый технологический уклад.

Если Украина этого не сделает?

Внедрение нового технологического уклада потребует колоссального финансового ресурса, которого у нас пока нет. Поэтому правительство все свои усилия должен сосредоточить на привлечении инвестиций. В противном случае Украина окажется на задворках европейской цивилизации. Буквально.

В рамках новой промышленной политики с декарбонизации Еврокомиссия выделяет 100 млрд евро в поддержку перехода стран-участниц к климатически нейтральной экономике, фокусируясь на наиболее углеродно-активных регионах.

Одновременно с этим, в апреле 2021 Еврокомиссия ввела налог на выбросы углекислого газа, которым будут облагаться импортируемые в ЕС из стран с низкими стандартами сокращение выбросов CO2. Этот налог будет защищать внутренних производителей, переходят на новые стандарты, от конкурентов, которые используют более дешевые, но менее экологические методы.

Поэтому Украина, которая до сих пор эксплуатирует индустриальное наследие бывшего СССР, окажется в ситуации, которая наиболее точно описывается фразой: «Меняйся или умри».

Что делать?

Множество раз мы допускали досадную ошибку. Игнорировали мировые тренды, считая, что они "где-то там". Только на следующий день обнаруживали, что вот они здесь – и непосредственно влияют на нашу жизнь.

Мы должны принять как данность тот факт, что спасать устаревшее производство уже не имеет смысла. Вместо этого нужно сосредоточиться на создании и внедрении новых технологий для того, чтобы постепенно осуществить переход к новому технологическому укладу.

Для такого перехода необходима политическая воля, понимание глобальных трендов и формирование иного способа мышления. Мы или будем двигаться в фарватере вместе с глобальным игроками, или останемся страной третьего мира, страдает от санкций и квот, истощая недра и постоянно разрушая собственную экологию.