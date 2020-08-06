Колонки

11:13 06.08.2020

Автор: ЮЛИЯ СВИРИДЕНКО

От советского наследия к современным стандартам

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От советского наследия к современным стандартам

Юлия Свириденко, первый заместитель Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины

 

Рост экономики невозможен без внедрения качественных реформ. Дерегуляция является одной из важнейших реформ для стимулирования конкурентоспособности украинской экономики и ускорения ее роста.

В рейтинге экономической свободы, который ежегодно рассчитывается Wall Street Journal и Heritage Foundation для большинства стран мира начиная с 1995 года, Украина в 2019 году заняла 147-е место, прибавив за год всего 3 позиции.  Одним из факторов, влияющих на рейтинг является эффективность регулирования (свобода бизнеса, свобода труда и монетарная свобода).  Даже по оценке разработчиков индекса экономической свободы Кодекс законов о труде Украины является устаревшим документом, которому не хватает гибкости.

В 2019 году, в рамках комплексной реформы занятости в Украине, Кабинетом Министров Украины был разработан законопроект «О труде», который, к сожалению, был отозван в связи с изменением состава Правительства.  Сейчас мы продолжаем работать над реформой дерегуляции, в частности трудового законодательства, которое унаследовало еще с советских времен большое количество законодательных актов, в том числе Кодекс законов о труде Украины, которому уже почти 50 лет.

Также ситуация с коронавирусом показала, что необходимо переориентироваться и осваивать новые профессии, которые являются наиболее востребованными сегодня, однако украинское законодательство о труде устанавливает ряд бюрократических преград на пути к этому.  В частности, в Украине существует ряд документов, таких как Классификатор профессий, Справочник квалификационных характеристик профессий работников (СКХП) и другие, которые затрудняют доступ к работе и возможность быстрого карьерного роста работников.  Например, по отдельным профессиям для того чтобы получить высокий разряд и, соответственно, повышенную заработную плату необходимо проработать 5-6 лет.  Молодежь не готова так долго ждать возможности карьерного расти и легально получать достойную зарплату.

Еще одной «головной болью», как работодателей, так и государства являются Выпуски СКХП.  Кстати, ни одним законом такой документ не предусмотрен, также не все выпуски есть в открытом доступе и могут иметь несколько квалификационных характеристик на одну и ту же профессию, и такая система работает у нас еще с советских времен.

У работодателей возникает множество вопросов относительно этого документа, в частности какую квалификационную характеристику использовать, где ее найти, действует ли данная редакция, не говоря уже о том, что некоторые из них написаны как минимум 30 лет назад под оборудование и работы, которые уже давно не существуют на рынке труда.

Кроме того, почему-то именно в Общих положениях Выпуска 1 СКХП появляется такой документ, как должностная инструкция, которая, как указано, должна разрабатываться на основе квалификационной характеристики, а не на основе профессионального стандарта, приоритет которого определен даже устаревшим КЗоТ Украины.

Создание условий для легкого трудоустройства, комфортной работы и увеличения легальных доходов работников является крайне важной задачей для Украины.  Именно поэтому Минэкономики совместно с Национальным агентством квалификаций, работодателями, профсоюзами и учеными работают над дерегуляцией Классификатора профессий и Справочника квалификационных характеристик профессий работников, уже создана рабочая группа и представлена дорожная карту реформирования.

Первоначально мы планируем исключить регулятивную функцию действующего Классификатора профессий путем внесения изменений в соответствующие акты.  В дальнейшем необходимо создать и наполнить новый Реестр профессий, который будет доступен для просмотра в удобном формате таблиц с возможностью фильтрации и другой автоматизированной обработки информации.  Реестр будет состоять из «occupation» (видов занятий), иметь разделение на квалификации, содержать ссылки на профессиональный стандарт или квалификационную характеристику, будет связан с Национальной рамкой квалификаций, а также содержать условия допуска к работе.  Кроме того, запланировано определение отраслей / секторов экономики для целей ведения Реестра. Предложенная структура будет полностью удовлетворять потребности рынка труда.

Итак, реформа дерегуляции трудового законодательства является одной из самых ожидаемых и нужных обществу реформ, поскольку позволит снизить уровень тенизации экономики, создать легальные рабочие места, улучшить инвестиционный климат в Украине и повысить позиции нашего государства в международных экономических рейтингах.

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