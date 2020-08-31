"Белая" зарплата или огромный трёхсоттысячный штраф?

Юлия Свириденко, первый заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины

Кризис COVID-19 в очередной раз подчеркнул, насколько незащищены люди, которые ради того, чтобы получать больше денег "сейчас", работают неофициально, без трудового договора. Только несколько цифр. По последним данным Госстата (за первый квартал 2020 года), в Украине 3,4 млн. человек работают без официального оформления. Общая численность наемных работников в Украине по состоянию на конец мая составила 9,89 млн. Это на 511 тыс. работников меньше, чем в мае 2019, на 429 тыс. меньше, чем в декабре 2019, а также почти на 40 меньше, чем в апреле 2020. Тяжелее всего пришлось тем, кто работал без официального оформления - ведь лишаясь работы, они оставались один на один с проблемой, поскольку работодатель не нес перед ними никакой ответственности.

Почему работа без официального оформления это плохо?

Декларируйте свою трудовую деятельность или трудовую деятельность наемных работников. Многие люди, услышав эту фразу, скажут, конечно же, что "из-за больших налогов проще получать зарплату в конверте (так называемая неофициальная, "черная" зарплата) и жить по принципу "здесь и сейчас". Но каждый хочет защищенности и уверенности в будущем, не так ли? Поэтому, без эмоций, подумайте над следующим.

Вы - наемный работник. Что для вас лучше: получать 10 тыс. гривен в конверте или 6,4 тыс. гривен после вычета налогов (как правило, их платит за вас ваш работодатель, а на руки вы получаете остаток)?

На первый взгляд, кажется лучше выбрать конверт с 10 тыс. гривен, ведь вы получаете на руки больше "живых" денег, которые вы можете потратить прямо здесь и сейчас. Какой в этом варианте (черной зарплате) еще положительный момент? В том и дело, что никакого. Вообще! Плюс только в том, что вы получаете немного больше денег сегодня. Всё. А что будет завтра? Неизвестно.

ПОЭТОМУ, соглашаясь на неофициальную работу:

- ВЫ СОГЛАСНЫ С ТЕМ, ЧТО ВАМ НЕ НУЖЕН СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ, в который входят: страховка, больничный, не дай Бог, компенсация в случае несчастного случая и т.д.;

- ВЫ ПОЗВОЛЯЕТЕ недобросовестному РАБОТОДАТЕЛЮ УВОЛИТЬ ВАС БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ (даже задним числом) ИЛИ ОШТРАФОВАТЬ БЕЗ ОБЪЯСНЕНИЯ ПРИЧИН;

- об отпускных, социальных программах (например, субсидии), а тем более о достойной пенсии в старости и речи быть не может.

А если Вы предприниматель, который нанимает на работу людей без трудового соглашения, то будьте готовы к различным внеплановым расходам. В том числе:

- на обучение персонала, потому что опытные специалисты потребуют официального оформления и "белую" зарплату;

- на модернизацию своего производства или закупку товара для расширения ассортимента, потому что вам будет сложно получить кредит в банке или привлечь дополнительные инвестиции;

- на погашение штрафа за нарушение трудового законодательства, так как рано или поздно вы попадете под проверку инспекции труда;

- на оплату налогов, которые государство или местные власти вынуждены дополнительно назначать или повышать, чтобы получить в бюджет хоть какие-то деньги на социальные программы. Потому что завтра ваша старенькая мама придет за пенсией, а жена - за помощью для ребенка. И государство должно эти средства им выплатить. А еще зарплату из государственного бюджета ждут врачи, учителя, спасатели, пожарные и так далее.

Так что? Вы готовы ставить под угрозу себя, свою семью или бизнес, на создание которого вы потратили много лет своей жизни? Пожалуй, нет.

С 1 сентября усиливается контроль за неофициальным трудоустройством

Для вывода экономики из тени в Украине с начала года работают инспекторы труда. На период карантина их действия были ограничены. Теперь, с июня 2020 года, все возвращается на свои места. За три месяца лета инспекторы уже провели разъяснительную работу со 153 тыс. работодателей. В результате, расхождение между фактической численностью работников и количеством оформленных трудовых договоров составляет почти 100 тыс.

Под проверку попадают работодатели, у которых:

- объем выполненных работ/оказанных услуг не соответствует фактической численности наемных работников;

- установлено несоответствие фактического количества сотрудников данным Реестра застрахованных лиц;

- уменьшилось количество наемных работников во время карантина и отсутствует положительная динамика трудоустройства после его смягчения;

- скрывают трудовые отношения, подменяя их другими видами гражданской или хозяйственных отношений.

Как положительный результат следует отметить: если в течение 2020 года до мая включительно наблюдалась тенденция к уменьшению количества застрахованных людей, то по результатам проведенной информационной работы в июне 2020 года количество застрахованных работников за месяц выросло уже на 59 тыс.

С 1 сентября работа инспекторов труда будет продолжена. Призываем всех работодателей, прежде всего, быть честными перед собой, с ответственностью относиться к своим работникам и вести легальную работу. Только так в государстве будет обеспечена социальная ответственность, равенство прав и обязанностей.

Сегодня большая часть работодателей и около 10 млн. украинцев официально работают, платят налоги и сборы. Благодаря этому получают финансирование и поддержку в том числе, школы и больницы, где учатся и получают медицинскую помощь дети тех, кто уклоняется от официального оформления. Кроме того, ремонтируются и строятся дороги, по которым ездят все без исключения (!). Также за средства государственного бюджета в сложное коронавирусное время обеспечиваются всем необходимым медицинские учреждения, а врачи получают повышенные зарплаты. Поэтому вопрос декларирования трудовых отношений - сегодня вопрос номер один.

Как бы пафосно это не звучало. Но, если мы хотим жить в стране лучших изменений, достойных зарплат, нормальных условий труда, высоких темпов роста, то начинать надо не с соседа или своего руководителя. Начинать надо с себя. Задекларируйте свой труд сегодня. Тем самым вы обеспечите себе защиту и уверенность завтра.