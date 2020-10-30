В полутени: почему половина украинцев работает нелегально, последствия "неофициалки" в пандемию и что с этим делать?

Юлия Свириденко, первый заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины

Задача государства сделать так, чтобы часть теневой экономики перешла на светлую сторону и начала работать на людей и на страну. С учетом новой реальности для этого существует два пути: проводить разъяснительную работу с работодателями и совершенствовать законодательство.

В начале года мы с коллегами в Минэкономики обсуждали наболевшую тему: отсутствие законных оснований для регистрации современных форм трудоустройства превращает технологический прогресс и глобализацию в факторы, повышающие теневую занятость в Украине. Хотя, должно быть наоборот. Фрилансеры, ценители удаленки, сотрудники с несколькими работодателями и другие вынуждены скрывать занятость, потому что оформить такие трудовые отношения не позволял устаревший закон – Кодекс законов о труде 1971 года. Мы планировали адаптировать законодательство под современные запросы рынка, и в преддверии карантина сошлись в полемике с оппонентами. Ключевым аргументов в споре стала сама пандемия, сделав наши предложения более чем актуальными — оказалось, что в 2020-м работать иначе для многих станет практически невозможно. Речь о дистанционной занятости, гибком графике работы, посменной и почасовой оплате, зарплате от выработки и прочих форматах трудовых отношений, которые позволяют сохранить занятость и дать людям возможности для заработка в сложившихся обстоятельствах.

Кроме того, пандемия и карантин обнажили очевидное — люди без официально оформленных трудовых отношений или те, что оформлены на минимальную зарплату, а остальное получают в конверте быстрее других теряют работу и не могут рассчитывать на социальную помощь или в ее полном объеме, которую заслужили — пропорциональную официальному заработку на предыдущем месте. С приходом пандемии даже безразличные к официальным трудовым отношениям сотрудники почувствовали собственную уязвимость — ты не просто теряешь работу, тебе в разы сложнее ее найти, а взять денег на "пересидеть" негде. По данным социологических исследований, проведенных Research & Branding Group в период карантина, почти у половины украинцев (40%) нет финансовых сбережений.

Сколько людей работают официально. Красноречивый показатель на начало года: из 28,9 миллионов украинцев трудоспособного возраста лишь 12,5 миллионов трудоустроены официально, при этом около 40 %, "оформлены" на минимальную заработную плату.

Сейчас, из-за экономических последствий "коронакризиса" ситуация усугубилась. Предприниматели жалуются на высокие налоги и не спешат их платить, чтобы хоть как-то компенсировать снижение доходов. К тому же, в нашем обществе неуплата налогов традиционно не считается значимым нарушением. Это вызывает цепную реакцию негативных последствий: неуплата налогов и ЕСВ — одна из причин, по которым государство вынуждено еще больше повышать фискальную нагрузку на тот бизнес, который платит полные зарплаты и все налоги. Поскольку выплаты пенсий, больничных, обслуживание социальной сферы должны осуществляться, несмотря на кризис. И увеличение еще больших налогов на такой бизнес влечет за собой их неконкурентноспособность с нелегальным или полулегальным сектором, а также мотивирует уходить в тень - терять легальные рабочие места, и такая политика не поможет защитить права работников.

Уход в темную влечет последствия не только для экономики в целом, но и для конкретного работодателя: риск незапланированных проверок и штрафов, отсутствие возможностей для кредитования, роста и масштабирования бизнеса, нехватку квалифицированных кадров, которые стремятся к официальному трудоустройству как к надежному источнику заработка и социальных гарантий.

Выходи на свет: По данным Госстата наибольший уровень "черного" найма сосредоточен в сельском хозяйстве, оптовой и розничной торговле, строительстве, транспорте и курьерской деятельности. Чтобы стимулировать работодателя к оформлению сотрудников, Гоструда проводит кампанию "Виходь на світло". Проверки проведенные в рамках кампании показали недобросовестность работодателей в 92% случаев из 100%: среди 576 визитов инспекции обнаружено 534 нарушения. Это 2,200 незадекларированных сотрудников — по 4 работника на предприятии. Правда, в ходе кампании более тысячи работодателей согласились оформить трудовые отношения. Шестнадцать нанимателей, которые не прислушались к рекомендациям инспекторов, были оштрафованы суммарно на почти 4 млн грн. В отношении остальных нарушителей ведутся окончательные процедуры проверок, кампания продолжается. Неофициальный найм сулит экономию как минимум 1 тысячи гривен в месяц с зарплаты сотрудника, если отталкиваться от "минималки". Однако постоянный риск "теневой" работы — внезапно потерять 150 тысяч гривен. Это размер штрафа за неоформленного сотрудника.

Реальность вне закона: Карантин рано или поздно закончится, прекратится действие временных постановлений об удаленной работе и прочих новшествах карантинного периода. Мы вернемся к регулированию занятости тем же Кодексом законов о труде 1971 года. Но развитие технологий и эволюция профессий делают рынок труда все более вариативным, формируя запрос на альтернативную занятость и дистанционные команды. Согласно данным исследования в 2019 году, Global Human Capital Trends - 41 % украинцев относят вопрос регулирования альтернативной занятости к категории важных. Аналитики компаний, предоставляющих возможности удаленной работы, прогнозируют, что к 2030 году удаленные сотрудники будут составлять около 80% глобальной рабочей силы. Украина же входит в топ-5 самых быстрорастущих рынков фриланса в мире. И не только за счет IT-индустрии. Это и дизайнеры, маркетологи, копирайтеры, журналисты и т.д. Но фриланс – лишь один пример того, насколько за 50 лет запрос соискателей отошел от традиционного уклада. В то же время 47% компаний имеют культурные барьеры в отношении неполной занятости и дистанционной работы, которые подпитывает, в том числе, негибкий государственный подход. Трудовой кодекс образца 1971 года создавался для крупных предприятий, составлявших основу плановой экономики. На них трудились большие коллективы работников, нацеленные, как правило, на пожизненное трудоустройство.

Прошло почти полвека, и мы живем по нормам совершенно иных реалий. В период интенсивного развития малого и среднего предпринимательства государство не должно пытаться загнать работодателей под советский шаблон. Современные формы трудоустройства — дистанционные, срочные, контракт с неполной занятостью либо гибким рабочим графиком, а также быстрый доступ к рабочему месту и стремительной карьере - требуют новых законодательных норм, которые упростят их регулирование и будут стимулировать работодателей легализировать трудовые отношения.

В настоящее время совместно с экспертами мы ведем активную работу по подготовке конкретных законодательных инициатив, призванных дать ответы на поднятые выше вопросы. Результатом этой работы в сфере занятости должно стать создание гибких условий для бизнеса и обеспечения максимальной социальной защиты работников, а также дать конкурентные условия для легального бизнеса, который платит зарплаты "в белую".