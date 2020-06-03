Преступление и наказание: взыскание убытков с фискалов в ключе позиции Верховного Суда

Роман Кобец, адвокат INPRAXI LAW

Вопрос регистрации налоговых накладных был и будет актуальным для бизнеса. В наших реалиях не всегда возможно предугадать, будет ли зарегистрирована та или иная налоговая накладная, поскольку решения такого вопроса во многом зависит от субъективных факторов, который не всегда понятны налогоплательщику.

В ключе старта действия постановления КМУ от 11.12.2019 № 1165 «Об утверждении порядков по вопросам остановки регистрации налоговой накладной / расчета корректировки в Едином Реестре налоговых накладных» можно утверждать, что отказы в регистрации налоговых накладных однозначно увеличатся из-за размытости отдельных норм данного документа.

Отказ в регистрации налоговых накладных влечет за собой достаточно негативные последствия, в том числе финансовые убытки. Очевидно, что неправомерные действия фискалов можно обжаловать в судебном порядке и обязать их зарегистрировать налоговую накладную. Но давайте ответим на вопрос, могут ли такие действия сами по себе быть эффективными и предотвратить последующие неправомерные действия контролера? Ответ однозначный – нет! Единственным эффективным способом заставить фискалов отойти от бездумного бана налоговых накладных – это переложение убытков с вас на них. Потому давайте разбираться, как это сделать.

Наш инструмент – это практика Большой Палаты.

14 апреля 2020 года в деле № 925/1196/18 Большой Палатой Верховного Суда было принято постановление, которым суд подтвердил правомерность взыскания убытков с налоговой службы. Обстоятельства дела заключаться в следующем. Два предприятие заключили между собой договор поставки. Согласно условиям договора товар считается поставленным и принятым после подписания документов и регистрации продавцом налоговых накладных в сроки, установленные законом. Также договор предусматривал санкции за несвоевременную поставку товара.

В данном деле налоговая служба отказала продавцу в регистрации налоговых накладных, что в дальнейшем было успешно обжаловано продавцом в судебном порядке.

Однако товар был поставлен с пропуском сроков, предусмотренных договором, потому покупатель обратился в суд с иском о взыскании 200 000 грн. пени с продавца. Иск был удовлетворён, а долг оплачен в полном объёме. После чего продавец обратился в суд с иском о взыскании убытков с налоговой службы. Удовлетворяя исковые требования, суды пришли к выводу, что нарушение договора с покупателем со стороны продавца было объективным следствием поведения налоговой службы, которая противоправно заблокировала регистрацию налоговых накладных. Поэтому и убытки истца, которые заключались в уплате им штрафных санкций в пользу покупателя во исполнение судебного решения, стали объективным следствием поведения фискалов.

Более того, это решение суда становиться интереснее, поскольку суд дополнительно взыскал с фискалов 50 000 грн. морального ущерба, что ранее считалось больше мифом чем реальностью для юридического сообщества.

Простая арифметика.

Вышеуказанная судебная практика подтверждает, что налогоплательщик может рассчитывать на возмещение убытков и морального вреда в случае неправомерного отказа в регистрации налоговой накладной. В данном случае мы имеем 250 000 грн. В тоже время, я бы не советовал ограничиваться только упомянутой сумой. Ваши затраты на правовую помощь входят в состав судебных затрат, а согласно постановления Большой Палаты Верховного Суда от 12 мая 2020 г. № 904/4507/18 можно также требовать возмещения гонорара успеха. Потому с учетом разумности и соизмеримости 250 000 грн. может превратиться в 300 000 грн. или 350 000 грн. (все зависит от качества и объёма проделанной работы).

Мораль.

Безнаказанность приводит к тотальной и бездумной блокировки налоговых накладных. До тех пор, пока фискалы не осознают, что блокировка налоговой накладной может иметь место только при наличии конкретных данных о фиктивности сделки, необходимо защищать свои права подобным способом. Согласитесь, что финансовая ответственность является лучшим мотиватором пересмотреть свои подходы в работе. Получив однажды обязательство возместить ущерб в размере 350 000 грн., в следующий раз налоговая задумается о достаточности оснований для блокировки. Остаётся дело за малым – воплотить план в реальность, что поможет вам сделать надежный юридический советник.