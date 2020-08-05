Концепция деловой цели: новый старый "must have" для бизнеса

Роман Кобец, адвокат INPRAXI LAW

Принятие Закона № 466-IX создало иллюзию введения новой концепции разумной экономической цели (деловой цели), однако, упомянутое понятие достаточно широко использовалось налоговиками и имело свое отражение в судебной практике уже достаточно давно. Под деловой целью следует понимать цели любого предприятия получить прирост или сохранение активов. Иначе говоря, ни один предприниматель не будет работать с целью ущерба.

Изменения подпункта 14.1.231 пункта 14.1 статьи 14 НКУ на первый взгляд указывают на то, что концепция деловой цели в распространяться только на операции с нерезидентами. Однако многочисленная судебная практика подчеркивает, что для отражения любых хозяйственных операций в налоговом учете необходимо наличие разумной экономической цели. В противном случае хозяйственные операции необоснованно увеличивают задекларированные расходы предприятия и уменьшают объект налогообложения.

То есть, если мы планируем отнести определенную операцию к расходам, она должна подтверждаться первичной документацией, изменять состояние активов предприятия и иметь деловую цель.

Возникает логичный вопрос, если деловая цель - это намерение получения прибыли, то когда эта прибыль должна быть получена: немедленно или в будущем?

Судебная практика по этому вопросу свидетельствует, что экономический эффект от хозяйственной операции не ограничивается временными сроками по результату. Это означает, что доход от хозяйственной операции предприятие может получить практически сразу после ее осуществления, а может рассчитывать на экономический эффект в будущем. Например, предприятие осуществляет закупку услуг по обучению персонала английского языка с целью расширения в будущем клиентской базы и увеличение объемов продаж товаров или услуг.

В то же время, давайте не забывать, что предпринимательская деятельность осуществляется на свой риск и это означает, что не все сделки могут привести к положительному экономическому эффекту. Обвал рынков, изменения конъюнктуры, внешнеэкономические факторы, в конечном итоге неправильно принятое управленческое решение, могут негативно повлиять на определенную хозяйственную операцию, однако это не означает, что, заключая соглашение, предприятие не имело деловой цели.

Суды по этому поводу отмечают, что операция может быть убыточной в силу объективных факторов, и это является одним из нормальных вариантов развития событий при осуществлении хозяйственной деятельности. Однако влияние таких факторов на экономический эффект операции необходимо доказывать в установленном законом порядке.

Следовательно, мы можем прийти к выводу, что наличие деловой цели при осуществлении хозяйственной операции не ограничивается временным измерением и может привести к убыточности, однако в обоих случаях указанные обстоятельства подлежат доказыванию.

Полезные советы.