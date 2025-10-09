Як АТ "Оператор ринку" допомагає енергетикам зрозуміти логіку ринку електроенергії

Олександр Гавва, генеральний директор АТ "Оператор ринку"

Українська енергетика проходить надскладний період у своїй історії. В умовах війни, нестабільності генерації, трансформації та євроінтеграції ринку, головним капіталом стають знання — про логіку роботи ринку, взаємодію учасників і правила, що формують прозоре конкурентне середовище.

Саме ці виклики надихнули АТ "Оператор ринку" створити соціальну Програму щодо підвищення обізнаності про роботу ринку електричної енергії України. Її мета – розширення та покращення знань бізнесу та об’єднання кола професіоналів для жвавих дискусій про функціонування сучасної енергетики.

Програма має освітню та соціальну мету. Усі кошти, отримані від участі, товариство спрямовує на підтримку Збройних сил України. Таким чином, кожен учасник Програми робить свій внесок у зміцнення енергетичної та оборонної стійкості нашої країни.

Знання, що працюють на практиці

Програма щодо підвищення обізнаності про роботу ринку електричної енергії України проходить у форматі професійного інтенсиву від теорії до реальних кейсів та включає такі пакети:

" Модель ринку " — базовий курс для розуміння логіки функціонування енергосистеми, сегментів ринку (РДН, ВДР, РДД, БР), а також принципів формування ціни та торгівлі електроенергією.

" Зелений +" — присвячений роботі виробників з ВДЕ та установкам зберігання енергії, умовам продажу електроенергії за різними сценаріями та перспективам інтеграції ВДЕ в ринок.

" Розподілена генерація " — фокус на розвитку локальної генерації, механізмах балансування, участі малих виробників у ринку та технічних особливостях інтеграції в енергосистему.

"Виробники: ринок та балансування" — детальна інформація про можливості на ринку саме для виробників на ринку та які дії потрібні для балансування системи, команди, розрахунки та взаємодія на балансуючому ринку.

Ком’юніті, що з’єднує знання і ринок

За два сезони Програма перетворилася на професійне ком’юніті — простір, де фахівці з різних куточків України обмінюються досвідом, обговорюють виклики й шукають рішення. Серед випускників — представники великих енергокомпаній, бізнесу, регіональних операторів систем розподілу, а також викладачі технічних університетів, які вже передають отримані знання студентам.

"Програма справді допомагає краще зрозуміти особливості роботи ринку електричної енергії України та дає можливість живого спілкування з фахівцями-практиками, — зазначає учасниця другого сезону, викладачка КПІ ім. Ігоря Сікорського Юлія Чернецька. — Майбутніх енергетиків маємо навчати з урахуванням актуальних тенденцій і практик галузі."

Енергетика знань і довіри

Третій сезон Програми стартував у вересні 2025 року. Запит на участь в Програмі АТ "Оператор ринку" щодо підвищення обізнаності про роботу ринку електричної енергії України зростає, а разом із ним — спільнота людей, які прагнуть розвивати українську енергетику на засадах прозорості, професіоналізму й партнерства.

Програма АТ "Оператор ринку" доводить: енергетика — це не лише про мегавати. Це про відповідальність, освіту і спільну енергію змін, що формує сильну державу. За більш ніж рік роботи Програми, на потреби Збройних сил України зібрано понад 6,3 млн грн. Всього 655 учасників програми отримали нові знання, а кілька сотень підприємств підвищили рівень кваліфікованості на ринку.

Календар Програми доступний за посиланням https://ikp.oree.com.ua