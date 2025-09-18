Як і в 1944 та 1956 роках, ми підтримуємо демократичні країни, які намагаються захопити російські танки. Тоді це була Угорщина, сьогодні – Україна

Ульф Крістерссон, прем'єр-міністр Швеції

Прем’єр Швеції написав листа прем’єру Угорщини. Опубліковано вперше в соцмережі X 17 вересня 2025 року.

"Шановний Вікторе,

Я розумію, що у вашій країні триває передвиборча кампанія і що цього разу ви дійсно стикаєтеся з серйозною конкуренцією за владу.

Але ми не втручаємося у вашу передвиборчу кампанію і не хочемо брати в ній участь.

Як ви знаєте, Швеція і шведський народ завжди були друзями Угорщини та угорського народу. Ми були друзями Угорщини до приходу вашого уряду, під час вашого урядування і залишимося ними після вашого урядування.

Ми пам'ятаємо, як геноцид євреїв, вчинений Гітлером, торкнувся Угорщини, і як у 1944 році Швеція відправила дипломата Рауля Валленберга з особливою місією до Будапешта, щоб врятувати якомога більше угорських життів.

Десятки тисяч угорських євреїв вижили, тому що ми надали їм тимчасові захисні паспорти та громадянство тут, у Швеції. Коли пізніше Радянський Союз вдерся до Угорщини, Рауля Валленберга силоміць вивезли до Москви, і він зник.

Шведський дипломат загинув, але десятки тисяч угорців були врятовані. Ми зробили б це знову.

Ми також пам'ятаємо, як Радянський Союз жорстоко придушив вашу угорську боротьбу за демократію і свободу в 1956 році, і як пізніше прем'єр-міністр Імре Надь був страчений за свої зусилля з демократизації країни.

Коли російські танки придушили угорську боротьбу за свободу, угорський народ благав про допомогу ООН і всі західні держави. Майже ніхто не прислухався.

Але одна країна, яка проявила глибоку солідарність з вами, була Швеція.

Ми відкрили свої обійми для ваших борців за свободу й дисидентів. Ми дозволили вам створити тут опозицію радянському комунізму, незважаючи на наш нейтралітет. Це було не без ризику для нас. Але ми все одно це зробили, бо це було правильно.

Сьогодні у Швеції проживає понад 40 000 осіб угорського походження, багато з яких є нащадками угорських біженців, які прибули сюди у зв'язку з повстанням 1956 року. Вони є добре інтегрованою групою іммігрантів у нашому шведському суспільстві.

Демократичні держави допомагають одна одній, як тоді, так і зараз. І вони виступають проти країн, які намагаються пригноблювати інших.

Ось чому, як і в 1944 та 1956 роках, ми підтримуємо демократичні країни, які намагаються захопити російські танки. Тоді це була Угорщина, сьогодні – Україна. І якщо ми не будемо діяти, завтра це може бути інша країна.

Саме тому ми часто висловлюємо занепокоєння щодо подій в Угорщині останніх років. Угорщина врешті-решт відновила свою свободу, але свободу також потрібно захищати.

Саме тому ми ставимо під сумнів те, що ви йдете на каву з лідером тієї самої країни, яка в 1956 році придушила боротьбу ваших співвітчизників за свободу і яка сьогодні атакує вашого сусіда, Україну.

Угорщина та Захід не стають сильнішими, закриваючи двері перед своїми європейськими друзями або нападаючи один на одного і на те, що відрізняє нас від варварства, — демократію та верховенство права.

Дозвольте мені завершити цитатою з ваших мудрих слів 2007 року:

"Як представники нового покоління Заходу, ми закликаємо молодь дотримуватися західного типу Угорщини, не дозволяти Угорщині зійти з західного шляху і любити Угорщину як західну країну, що означає віру в вільну волю людей і взаємну відповідальність один перед одним, які є невід'ємними частинами західної культури.

Нафта може надходити зі сходу, але свобода завжди надходить із заходу. А демократія не може бути спрямована згори, вона може зростати лише з сердець людей і таким чином створювати життєздатне угорське життя".

Наостанок я хочу висловити повагу Швеції до угорського народу і побажати вашій країні вільних, мирних і успішних виборів."